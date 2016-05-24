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  • Березовский: «Сборной России важен не результат, а как она будет играть. Денисову – не падать духом»

Березовский: «Сборной России важен не результат, а как она будет играть. Денисову – не падать духом»

24 мая 2016, 16:50
4

Тренер «Динамо» Роман Березовский дал напутственные слова полузащитнику столичной команды Игорю Денисову, которому пожелал не падать духом и достойно выступить на грядущем чемпионате Европы.

«Для сборной России важен не результат, а то, с какой душой она будет играть, как будет отдаваться в каждом матче. Если ребята выложатся по максимуму, болельщики им все простят. Думаю, Россия вполне может дойти до четвертьфинала.

Хочется пожелать персонально Игорю Денисову, чтобы он не падал духом, несмотря на то что вместе с клубом он попал в очень сложную ситуацию. Пусть Игорь достойно представит «Динамо» на международной арене и докажет всем, что еще способен играть на самом высоком уровне», – сказал Березовский.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Динамо Денисов Игорь Березовский Роман
Комментарии (4)
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MrVanes-Zenit
1464099198
Ему плевать же Лишь бы деньги капали
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alp
1464112912
посулите ему хорошие премиальные - и он поле в рулон скатает...
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ManUtd-Volgograd
1464116552
Не смеши народ, Рома! Нашим футболистам важно только, сколько им заплатят. Один футбольный классик уже сказал про наши ожидания)) Эта фраза действует до сих пор!
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Серёга Краснодарский
1464117850
Как устал быть быдлом которое они делают нас. Придурок пишет Денисову напутствие. А где был Денисов на прошлом мундиале. как играла сборная и он... в шею из сборной нужно было гнать а не во францию вести. Извините но это мое личное мнение.
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