Березовский: «Сборной России важен не результат, а как она будет играть. Денисову – не падать духом»

Тренер «Динамо» Роман Березовский дал напутственные слова полузащитнику столичной команды Игорю Денисову, которому пожелал не падать духом и достойно выступить на грядущем чемпионате Европы.

«Для сборной России важен не результат, а то, с какой душой она будет играть, как будет отдаваться в каждом матче. Если ребята выложатся по максимуму, болельщики им все простят. Думаю, Россия вполне может дойти до четвертьфинала.



Хочется пожелать персонально Игорю Денисову, чтобы он не падал духом, несмотря на то что вместе с клубом он попал в очень сложную ситуацию. Пусть Игорь достойно представит «Динамо» на международной арене и докажет всем, что еще способен играть на самом высоком уровне», – сказал Березовский.