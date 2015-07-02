Березовский: «До матча с Португалией были планы продолжать играть»

Недавно завершивший игровую карьеру и вошедший в тренерский штаб московского «Динамо» Роман Березовский рассказал о своем решении повесить бутсы на гвоздь.»Да, я правда решил закончить карьеру. Уже работаю в молодежном составе «Динамо». Привыкаю к новой работе. Все произошло очень неожиданно. Еще до поединка со сборной Португалии в рамках отборочного цикла к Евро-2016 я планировал продолжать играть. однако после матча изменил решение. На вещи надо смотреть оптимистично. Ведь лучше перспективный тренер, чем стареющий спортсмен», – заключил бывший вратарь.В минувшем сезоне РФПЛ Березовский провел за бело-голубых 6 матчей. Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!