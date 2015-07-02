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    Березовский: «До матча с Португалией были планы продолжать играть»

    Недавно завершивший игровую карьеру и вошедший в тренерский штаб московского «Динамо» Роман Березовский рассказал о своем решении повесить бутсы на гвоздь.»Да, я правда решил закончить карьеру. Уже работаю в молодежном составе «Динамо». Привыкаю к новой работе. Все произошло очень неожиданно. Еще до поединка со сборной Португалии в рамках отборочного цикла к Евро-2016 я планировал продолжать играть. однако после матча изменил решение. На вещи надо смотреть оптимистично. Ведь лучше перспективный тренер, чем стареющий спортсмен», – заключил бывший вратарь.В минувшем сезоне РФПЛ Березовский провел за бело-голубых 6 матчей. Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Невское время»

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    02.07.2015 21:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +593

      112910415 3 июля 2015, 14:24

      достойный мужик

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 10:55

      успехов в тренерской работе роман!

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 3 июля 2015, 00:34

      хороший голкипер и просто человек, Роману - Респект!

      2
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 2 июля 2015, 23:45

      "Спортивный директор «Динамо» Андрей Кобелев допустил возможность диалога с полузащитником Игорем Денисовым, переведенным в прошлом сезоне в молодежный состав.

      — Это входит в мои обязанности. Конечно, поговорю. В ближайшее время разговор состоится.

      — Возможно ли возвращение Денисова в основной состав? Или все вопросы к Черчесову?

      — Не могу ответить на ваш вопрос: я пока не разговаривал ни со Станиславом Саламовичем, ни с Игорем, — сказал Кобелев."

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      Рейтинг: +296

      Raulya 2 июля 2015, 23:29

      Да уж...Армении срочно нужно подписывать Юрченко...Спасибо Рома за прекрасные сейвы и что много раз команду выручал...Удачи во всем тебе!!!

      1
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      Рейтинг: +28

      boi1231 2 июля 2015, 22:32

      РОМА СПАСИБО ТЕБЕ ,ЗА ТО ЧТО ТЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПАЛ ЗА ВСЕ КОМАНДЫ ,УДАЧИ ТЕБЕ НА НОВОМ ПОПРИЩЕ !

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 2 июля 2015, 22:11

      эх..спасибо тебе,Роман,за то что ни раз выручал Динамо!!!

      2
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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 2 июля 2015, 22:09

      Шепнул бы на ухо Кержакову и аршавину может быть тоже завязали.

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 2 июля 2015, 22:05

      Уже себя в перспективные тренеры записал ?

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      Рейтинг: +42

      yaustal039 2 июля 2015, 21:36

      Рома ! Спасибо за игру ! , и уДачи в тренерской карьере !!!

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