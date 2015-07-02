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  • Березовский: «До матча с Португалией были планы продолжать играть»

Березовский: «До матча с Португалией были планы продолжать играть»

2 июля 2015, 21:08
15

Недавно завершивший игровую карьеру и вошедший в тренерский штаб московского «Динамо» Роман Березовский рассказал о своем решении повесить бутсы на гвоздь.»Да, я правда решил закончить карьеру. Уже работаю в молодежном составе «Динамо». Привыкаю к новой работе. Все произошло очень неожиданно. Еще до поединка со сборной Португалии в рамках отборочного цикла к Евро-2016 я планировал продолжать играть. однако после матча изменил решение. На вещи надо смотреть оптимистично. Ведь лучше перспективный тренер, чем стареющий спортсмен», – заключил бывший вратарь.В минувшем сезоне РФПЛ Березовский провел за бело-голубых 6 матчей. Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Источник: «Невское время»
Динамо Березовский Роман
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zenit-84
1435861442
Браво, Роман!
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wojanolja
1435861806
мудро
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Old Republic
1435861826
Рома,никогда не забуду,как ты мячи из девяток брал НАМЕРТВО.Кто сейчас так ловит?
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yaustal039
1435862216
Рома ! Спасибо за игру ! , и уДачи в тренерской карьере !!!
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Cool-Kurt Angle
1435864314
эх..спасибо тебе,Роман,за то что ни раз выручал Динамо!!!
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boi1231
1435865567
РОМА СПАСИБО ТЕБЕ ,ЗА ТО ЧТО ТЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПАЛ ЗА ВСЕ КОМАНДЫ ,УДАЧИ ТЕБЕ НА НОВОМ ПОПРИЩЕ !
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Raulya
1435868997
Да уж...Армении срочно нужно подписывать Юрченко...Спасибо Рома за прекрасные сейвы и что много раз команду выручал...Удачи во всем тебе!!!
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IKER-RAUL
1435872876
хороший голкипер и просто человек, Роману - Респект!
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Die Roten
1435910134
успехов в тренерской работе роман!
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112910415
1435922663
достойный мужик
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