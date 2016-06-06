Калитвинцев стал главным тренером «Динамо»

По результатам собрания совета директоров московского «Динамо» стал известен тренерский штаб клуба. Главным тренером команды назначен Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошли Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

«Просто выводить команду в Премьер-Лигу мне было не интересно. Мне хочется создать конкурентноспособную команду.

В «Динамо» не должно быть много легионеров, клуб способен выращивать своих футболистов и выводить их на топ уровень. Мы не ограничимся одной командой, будет выстроена вертикаль, в которой игровую практику получит наша молодежь. Мы планируем плотно взаимодействовать с наставником второй команды, заявка на участие которой уже подана», – заявил Калитвинцев.

Напомним, ранее стало известно, что возвращение «Динамо» в Премьер-лигу планируется совершить за один сезон.