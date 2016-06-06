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Калитвинцев стал главным тренером «Динамо»

6 июня 2016, 16:43
19

По результатам собрания совета директоров московского «Динамо» стал известен тренерский штаб клуба. Главным тренером команды назначен Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошли Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

«Просто выводить команду в Премьер-Лигу мне было не интересно. Мне хочется создать конкурентноспособную команду.

В «Динамо» не должно быть много легионеров, клуб способен выращивать своих футболистов и выводить их на топ уровень. Мы не ограничимся одной командой, будет выстроена вертикаль, в которой игровую практику получит наша молодежь. Мы планируем плотно взаимодействовать с наставником второй команды, заявка на участие которой уже подана», – заявил Калитвинцев.

Напомним, ранее стало известно, что возвращение «Динамо» в Премьер-лигу планируется совершить за один сезон.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Березовский Роман Ковтун Юрий Литовченко Геннадий Калитвинцев Юрий
Комментарии (19)
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kurskih
1465221140
Желаю Динамо стать чемпионом ФНЛ!
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1465221208
ставку на всякую молодежь делать уже не надо
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1465221260
можно сделать стаку на ташаева , морозова , кузьмина и соломатина
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Garrincha58
1465221367
этот бездарь уже тренировал многие команды а толку ноль
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Etiainen
1465221674
тяжко ему придется
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Diesel133
1465224780
он же говорил что патриот, в Россию работать ни за что не поедет..
Ответить
Manilov
1465226242
Чего мучаются? В любители и всё. А вместо стадиона в Петровском парке пусть Ашан поставят и то больше пользы
Ответить
zarya-lk72
1465227430
Скорейшего возвращения в высшую лигу !!!
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zenitforever2015
1465233986
После этого назначения, можно забыть о Премьере....
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grigkh
1465238613
Динамо списывают?
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