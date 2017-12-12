Лодыгин опередил Березовского по числу «сухих» матчей за «Зенит»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, не пропустивший в поединке 20-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:0), провел свою 46-ю «сухую» встречу в составе петербуржцев. Таким образом он обошел по этому показателю бывшего вратаря сине-бело-голубых Романа Березовского, на счету которого 45 игр за команду без пропущенных мячей.

На данный момент Лодыгин находится на четвертом месте в списке стражей ворот «Зенита» по количеству «сухих» матчей. Выше него Вячеслав Малафеев (121), Леонид Иванов (79) и Михаил Бирюков (76).

Напомним, Лодыгин перебрался в Санкт-Петербург из греческого «Ксанти» в июне 2013 года.