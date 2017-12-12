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    • Лодыгин опередил Березовского по числу «сухих» матчей за «Зенит»

    Лодыгин опередил Березовского по числу «сухих» матчей за «Зенит»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, не пропустивший в поединке 20-го тура РФПЛ с «Ахматом» (0:0), провел свою 46-ю «сухую» встречу в составе петербуржцев. Таким образом он обошел по этому показателю бывшего вратаря сине-бело-голубых Романа Березовского, на счету которого 45 игр за команду без пропущенных мячей.

    На данный момент Лодыгин находится на четвертом месте в списке стражей ворот «Зенита» по количеству «сухих» матчей. Выше него Вячеслав Малафеев (121), Леонид Иванов (79) и Михаил Бирюков (76).

    Напомним, Лодыгин перебрался в Санкт-Петербург из греческого «Ксанти» в июне 2013 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2017 14:45
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    Комментарии (5)
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    BAIv
    1513080217
    и сколько из них ничейки со счетом 0-0
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    Evgeniy32
    1513089875
    Когда играл Березовский, Зенит был середничком в основном, а сейчас конечно проще отстоять на 0
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    zenitovec2007
    1513112753
    Лодыгин топ, браво Юра
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    ologreds
    1694991747
    numo528955
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