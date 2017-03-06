Беленов повторил рекорд Шишкина по отбитым пенальти за сезон

Голкипер «Уфы» Александр Беленов в матче 18-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком» (1:0) отразил свой четвертый 11-метровый в сезоне. Этим он смог повторить рекорд чемпионатов России, установленный в 1993 году вратарем «Океана» Юрием Шишкиным.

Стоит отметить, что в 1997 году в ворота «Зенита», которые защищал Роман Березовский, не было забито пять пенальти, однако он отразил только два из них.

Напомним, Беленов перешел в «Уфу» из «Анжи» в зимнее трансферное окно. В таблице российской Премьер-лиги «Уфа» идет на шестом месте.