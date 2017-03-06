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    Беленов повторил рекорд Шишкина по отбитым пенальти за сезон

    Голкипер «Уфы» Александр Беленов в матче 18-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком» (1:0) отразил свой четвертый 11-метровый в сезоне. Этим он смог повторить рекорд чемпионатов России, установленный в 1993 году вратарем «Океана» Юрием Шишкиным.

    Стоит отметить, что в 1997 году в ворота «Зенита», которые защищал Роман Березовский, не было забито пять пенальти, однако он отразил только два из них.

    Напомним, Беленов перешел в «Уфу» из «Анжи» в зимнее трансферное окно. В таблице российской Премьер-лиги «Уфа» идет на шестом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2017 06:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 марта 2017, 15:56

      Поменял команду и пошло по новой, в Анжи сезон тоже начинал с отбитых пенальти. Здесь оборона лучше, так что надеюсь будет меньше работы в плане 11-ти метровых. И рекорд таки пал, 24 года долго держался, теперь надо улучшать.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 марта 2017, 08:42

      Молодец!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 марта 2017, 08:28

      непризнанный кумир... (молодец, так держать)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2017, 07:37

      один из лучших

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 марта 2017, 07:17

      Молодец, так держать!!!

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