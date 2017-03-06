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Беленов повторил рекорд Шишкина по отбитым пенальти за сезон

6 марта 2017, 06:20
5

Голкипер «Уфы» Александр Беленов в матче 18-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком» (1:0) отразил свой четвертый 11-метровый в сезоне. Этим он смог повторить рекорд чемпионатов России, установленный в 1993 году вратарем «Океана» Юрием Шишкиным.

Стоит отметить, что в 1997 году в ворота «Зенита», которые защищал Роман Березовский, не было забито пять пенальти, однако он отразил только два из них.

Напомним, Беленов перешел в «Уфу» из «Анжи» в зимнее трансферное окно. В таблице российской Премьер-лиги «Уфа» идет на шестом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Березовский Роман Беленов Александр Шишкин Юрий
Комментарии (5)
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Ral13
1488773856
Молодец, так держать!!!
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Garrincha58
1488775072
один из лучших
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bolela_16
1488778082
непризнанный кумир... (молодец, так держать)
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яйва-яйва
1488778944
Молодец!
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alexis02lion
1488804989
Поменял команду и пошло по новой, в Анжи сезон тоже начинал с отбитых пенальти. Здесь оборона лучше, так что надеюсь будет меньше работы в плане 11-ти метровых. И рекорд таки пал, 24 года долго держался, теперь надо улучшать.
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