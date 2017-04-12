Березовский: «В «Динамо» формируется команда с прицелом на будущий сезон»

Бывший голкипер Роман Березовский, который сейчас является тренером вратарей «Динамо», пригласил болельщиков поддержать его команду в матче 31-го тура первенства ФНЛ против «Химок». Напомним, что он сам выступал за свою карьеру как за «Динамо», так и за «Химки».

«От выступлений за «Химки» у меня остались только положительные эмоции. Особенно от первых трех лет, когда были достойные результаты. Сначала вышли в Премьер-лигу, затем провели два неплохих сезона в РФПЛ, после чего финансирование прилично сократилось, многие лидеры ушли, команда вылетела в первый дивизион, а затем и во второй. Меня же, к счастью, к тому времени уже позвали вернуться в «Динамо».

В «Химках» очень здорово с командой работал Владимир Казаченок, который и вывел ее в высшую лигу. Удачно мы с ним шли и на следующий сезон, однако у Владимира Александровича, к сожалению, возникли проблемы со здоровьем, он вынужден был уйти со своего поста. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова соболезнования родным и близким Владимира Казаченка.

У нас тогда была сильная команда, много именитых футболистов – Бесчастных, Тихонов, Дроздов, Парфенов, Мор, Титов. Кто-то пришел чуть раньше, кто-то чуть позже. В Химках тогда здорово заполнялся стадион, люди охотно шли на футбол.

В «Химках» у меня много знакомых среди руководящего состава, персонала команды, буду рад всех видеть, однако не могу сказать, что встреча с подмосковным клубом стоит для меня особняком. Это такой же матч, как все другие, в котором за победу даются три очка.

Хотя за красно-черными, конечно, продолжаю следить. Приятно, что они выступают на достойном уровне при весьма скромных ресурсах. В минувшем году вернулись в первый дивизион, в котором совсем не затерялись. Очки набирают не только в матчах с аутсайдерами, но и с лидерами.

У «Химок» есть командный дух, они действуют очень организованно, четко выполняют задание тренера. Им очень сложно забить, при этом могут ужалить в контратаке. Очень серьезный противник, которого и нам не удалось одолеть в первом круге.

Надеюсь, что в среду на «Арену Химки» придет большое число динамовских болельщиков. Мы все хотим выйти в Премьер-лигу как можно скорее. Но и после решения этой задачи не имеем права расслабляться. Во-первых, помимо возвращения в РФПЛ нам хочется занять первое место. А, во-вторых, сейчас формируется команда с прицелом на выступление в следующем сезоне. Тем более, что подготовительный период будет коротким», – рассказал Березовский.

В случае победы «Динамо» гарантирует себе путевку в Премьер-лигу на следующий сезон.