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  • «СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский

«СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский

20 ноября 2019, 10:17
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин утром 20 ноября должен приехать в офис, чтобы решить вопросы по расторжению контракта с клубом.

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера станет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом. Скорее всего, 45-летний специалист будет руководить командой в ближайших трех турах — до зимней паузы.

Уточняется, что в декабре «Сочи» примет решение — продолжать сотрудничество с Березовским или подыскивать нового тренера.

  • Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги сочинцы занимают последнее место в таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Березовский Роман Точилин Александр
Комментарии (1)
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paracetamol
1574239250
Березовский известен тем, что, будучи вратарем Зенита, сдал матч свиням, которые и стали чемпионами. Пос ле этого он получил бооольшого пинка из Зенита.
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