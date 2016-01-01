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    «СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин утром 20 ноября должен приехать в офис, чтобы решить вопросы по расторжению контракта с клубом.

    По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера станет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом. Скорее всего, 45-летний специалист будет руководить командой в ближайших трех турах — до зимней паузы.

    Уточняется, что в декабре «Сочи» примет решение — продолжать сотрудничество с Березовским или подыскивать нового тренера.

    • Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги сочинцы занимают последнее место в таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4160

      paracetamol 48 минут назад

      Березовский известен тем, что, будучи вратарем Зенита, сдал матч свиням, которые и стали чемпионами. Пос ле этого он получил бооольшого пинка из Зенита.

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