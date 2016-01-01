«СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский

Березовский известен тем, что, будучи вратарем Зенита, сдал матч свиням, которые и стали чемпионами. Пос ле этого он получил бооольшого пинка из Зенита.
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин утром 20 ноября должен приехать в офис, чтобы решить вопросы по расторжению контракта с клубом.
По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера станет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом. Скорее всего, 45-летний специалист будет руководить командой в ближайших трех турах — до зимней паузы.
Уточняется, что в декабре «Сочи» примет решение — продолжать сотрудничество с Березовским или подыскивать нового тренера.
- Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги сочинцы занимают последнее место в таблице.