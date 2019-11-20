«СЭ»: Точилин покинет «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера станет Березовский

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин утром 20 ноября должен приехать в офис, чтобы решить вопросы по расторжению контракта с клубом.

По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера станет Роман Березовский, который в качестве ассистента вошел в тренерский штаб летом. Скорее всего, 45-летний специалист будет руководить командой в ближайших трех турах — до зимней паузы.

Уточняется, что в декабре «Сочи» примет решение — продолжать сотрудничество с Березовским или подыскивать нового тренера.