Шунин: «Мне есть над чем работать и где прибавлять»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал о смене тренерского штаба в команде, по результатам которой ушел и тренер вратарей Роман Березовский. Он теперь работает с молодежным составом бело-голубых, но продолжает помогать и 30-летнему Шунину.

– После отставки Юрия Калитвинцева и ухода его штаба Роман Березовский остался в клубе, но не в команде. С динамовской вратарской бригадой советовались по поводу смены тренера вратарей?

– Я разговаривал с руководством, но не хочу это комментировать. Могу только сказать, что разговор с руководителями «Динамо» на этот счет был. Роман Анатольевич будет работать с молодежным составом. Руководство «Динамо» очень хотело оставить его в клубе, но у Дмитрия Хохлова свой штаб. Соответственно, теперь мы работаем с Евгением Плотниковым.

– Когда решалась его судьба, многие отмечали, что именно при Романе Березовском вы проводите один из лучших сезонов в карьере. Как сами оцените работу с ним?

– Я очень давно работаю с ним. Роман Анатольевич был моим наставником еще в бытность игроком. У нас отличные взаимоотношения – мы созваниваемся, когда есть какие-то вопросы. Березовский отлично знает мою психологию. Наверное, то, что мы по-человечески хорошо знаем друг друга, было особым преимуществом в работе. Что-то свое Березовский внес и в тренировочный процесс, но он часто прислушивался ко мне. У нас была отличная связка, мы всегда понимали друг друга. И руководство клуба, и команда ни в коем случае не препятствуют нашему общению. Роман по-прежнему в «Динамо». И мы разговаривали с руководством о том, что при необходимости мне всегда можно пообщаться с Березовским. И утром в день матча против «СКА-Хабаровска» я долго обсуждал с Ромой предстоящую игру.

– Судя по всему, вам еще долго придется привыкать называть Березовского Романом Анатольевичем, а не Ромой?

– Да, периодически оговариваюсь (улыбается). До сих пор не переключился со времени, когда он был вратарем «Динамо». Такие у нас отношения – давно знакомы, много лет. Еще со времен, когда я только начинал играть, был совсем молодым футболистом.

– Это было, когда Роман Березовский в первый раз пришел в «Динамо» (2002-2005 годы)?

– Да, тогда в команде еще играл Дмитрий Булыкин. Я приходил на тренировки, он очень тепло меня встретил. Помню момент, когда команде раздавали мячи, чтобы расписываться на них для болельщиков, и Рома расписался на одном из них, а потом протянул его мне: «Держи, распишись». Я сказал: «Но я же не игрок основного состава». А он ответил: «Неважно. У тебя все впереди, поэтому тренируйся сейчас и распишись на мяче». У меня всегда были отличные отношения с Романом. Он с самого начала был для меня вратарем, на которого хотелось равняться, перенимать его опыт, человеческие и спортивные качества. Поэтому я рад, что Рома продолжает работать в «Динамо» и всегда готов мне помочь.

– Кто из тренеров вратарей внес наибольший вклад в ваше развитие?

– Я не могу сказать, что кто-то выделяется с плохой или с хорошей стороны. Сегодня у нас отличный вратарский тренерский штаб. Я чувствую, что мне есть над чем работать и где прибавлять. Ощутил это уже в первую неделю работы под руководством Хохлова и Плотникова. Каждый из моих тренеров был по-своему хорош. Так как голкиперы делают часть работы отдельно от команды, «химия» с тренером в нашей жизни крайне важна.

– Дмитрий Хохлов вернул в «Динамо» румынского тренера по физподготовке Петре Лазареску, работавшего с вами в штабе Дана Петреску в 2012-2014 годах. Уже ощутили жесткие нагрузки тех времен?

– Я его давно знаю – это отличный специалист. Он один из лучших, если не лучший в своей области. И все футболисты, которые работали с ним, это знают. Очень рад, что он приехал и работает с нами. Будем только прибавлять.