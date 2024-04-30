Бывший игрок «Спартака» Тигиев назвал самую крупную сумму, которую давал в долг

Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, дает ли он деньги в долг.

– Какую максимальную сумму ты одалживал?

– 1,2 миллиона рублей. При этом у меня никогда язык не поворачивался попросить свои же деньги обратно. Для меня это всегда было неловко. Есть куча людей, которым я одалживал деньги, и они пропадали. А вторую половину я и сам не помню. Я не сторонник фразы: «Если хочешь потерять друга – дай ему в долг». Это что вообще за хрень? Если у человека нет денег, мне с ним что, отношения портить? Из-за чего, из-за монеты? Никогда! Но таких, кто думает, как я – очень мало. Сейчас люди за одолженный косарь докапываются.