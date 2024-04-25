«Твою мать, как так можно?!»: бывший спартаковец рассказал, как потратил несколько миллионов рублей за полтора дня

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев вспомнил о безумной трате денег после чемпионства в 2017 году.

– Помнишь самую большую сумму, которую спускал за вечер в те «золотые» времена?

– Конечно.

– Сколько?

– Угадай.

– Миллион?

– В несколько раз больше. За полтора дня.

– А как такое вообще возможно?

– Мы взяли чемпионство со «Спартаком». Посидели командой, спокойно отпраздновали. В конце сезона я решил собраться со своими друзьями, тоже отметить.

Мы встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня. За все время сменили 5-6 заведений.

– Когда утром посмотрел на баланс карты был в шоке?

– Мне вообще было пофиг. Тогда я еще не осознавал, куда качусь.

Совсем недавно рассказал эту историю отцу. Он обалдел: «Георгий, твою мать, как так можно?!»