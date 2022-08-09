«Есть у вас яйца или нет?!» Тигиев рассказал, как Каррера мотивировал игроков «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о бывшем главном тренере клуба Массимо Каррере.

– Ты работал с Каррерой. Расскажи про него.

– У меня не было с ним личных историй. От разных людей разное слышал про него. Массимо очень хорошо встретил меня в «Спартаке». Сразу сказал на сборах: «Тебе надо вкалывать, готовься, работай! Будешь работать – будешь играть». Он хороший тренер, ничего плохого не могу сказать. Я не очкую, на самом деле так думаю.

А как мотиватор – еще лучше. Помню, было дерби с ЦСКА на их стадионе. Перед игрой он в гостинице давал установку. Читал команде цитаты футболистов ЦСКА в СМИ о том, что они нас обыграют.

У него был переводчик Тема, который слово в слово переводил. Каррера говорил: «Есть у вас яйца или нет?!» Мы выиграли то дерби – 2:1.

Вспоминаю еще историю из Тарасовки. Был разбор – предматчевый или уже после игры. Массимо как долбанул по тактической доске, она аж отлетела! Думаю, его эмоции – это не блеф, он такой и есть.

Еще был момент, когда мы отмечали чемпионство в «Роял Арбате». Подбивал всех пойти танцевать, но некоторые стеснялись, говорили: «Главный смотрит». Но мы чемпионами стали, почему не станцевать?

Думал, что после этих танцев Массимо мне напихает. Потом мы встретились в Тарасовке – он просто сказал: «Вот ты хулиган! Давай аккуратнее».