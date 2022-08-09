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    Кавазашвили – о Тигиеве: «В мое время таких игроков было много. Пропивали, на девочек тратили»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазавшили прокомментировал слова экс-защитника «Спартака» Георгия Тигиева о том, что он тратил много денег на женщин.

    «У нас в СССР было много футболистов, которые замечательно играли, получали хорошие деньги, но уходили после завершения карьеры ни с чем.

    Удивляться нечему, это зависит от воспитания, кто-то скряга — копит и копит, а кто-то от души может потратить все средства.

    В мое время таких футболистов было много – кто пропивал, кто гулял, кто дарил, кто на девочек тратил.

    Сейчас, конечно, жизнь другая. В СССР футболисты получали очень большие деньги по тому именно времени, если сравнивать с рядовыми гражданами, то сейчас от нынешних зарплат у молодых игроков просто сносит крышу.

    По этой причине мы и потеряли, например, Кокорина. Талантливый был парень, думали, что заиграет на европейском уровне. Всякие истории бывают…

    Что касается Тигиева, то это ведь кавказский парень, там народ помогает своим родственникам в быту, а родственников там целые аулы!

    Так что Георгий, возможно, просто щедрой души человек, и отсылал деньги к себе домой, помогая родственникам. Я лишь могу пожать руку Тигиеву, если это так и было», — сказал Кавазашвили.

    • Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 года.
    • Он провел 3 матча за основу клуба.
    • Сейчас 27-летний Тигиев играет за «Броук Бойз» из Медиалиги.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.08.2022 21:22
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