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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Юрист: «В защиту Тигиева – он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться»

    Спортивный юрист Александр Ксенофонтов считает, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев применял амфетамин не для улучшения спортивных результатов, а как психоактивное вещество.

    «Стандартная дисквалификация за употребление амфетамина – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то срок дисквалификации составит четыре года.

    При этом хочу сказать в защиту Тигиева, что, скорее всего, он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться, потанцевать – это обычный случай.

    По всему миру ловят таких спортсменов. Они ведь тоже люди, со своими слабостями», – сказал юрист.

    Тигиев принадлежит «Спартаку», а в «Крыльях» выступает на правах аренды. Ранее он был задержан сотрудниками ДПС за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

    Источник: «Известия»

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    15.10.2018 09:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 14:52

      Все входит в обиход как само собой разумеющееся. Надо усиливать контроль в клубах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > zigbert 15 октября 2018, 15:17

      Прошли те времена, когда был контроль.

      1
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 15 октября 2018, 11:28

      Обычный случай?! Ничоси...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Вжыхъ 15 октября 2018, 18:34

      За ник 5+ ))

      0
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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 15 октября 2018, 11:24

      Очередной выкидыш болонской системы высказался. Ну, просто дурак.......

      1
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 15 октября 2018, 10:15

      Странные какие-то "спортивные" юристы.
      Пьяный стулом заехал - ну с кем не бывает, амфитамин принимает - потанцевать захотелось.
      Может таких игрочков сразу в другие виды спорта отправлять, по их назначению.))

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 10:12

      Уж как нарики веселятся известно многим, кроме подобного рода адвокатам. Пусть восполнит пробел своих знаний и почитает про амфетамин и его действия, весёлый ты наш...

      6
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 15 октября 2018, 10:18

      Ну раз он такой весёлый и со слабостями, то, пожалуй, передохнуть несколько лет, погрустить и набраться сил, - будет в самый раз!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 15 октября 2018, 10:21

      Наркодурь за него возьмётся. Хотя они и так знают кто и где всё это продаёт и распространяет.

      2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 15 октября 2018, 09:53

      Фу б**. Бомжатинкой решили обнюхаться.... Лучше уж "первого")))

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 15 октября 2018, 09:42

      Взгрустнул что ли в Самаре?

      1
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      Рейтинг: +46

      fargus133 15 октября 2018, 09:17

      Эхх пошел Гошка в разнос...

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