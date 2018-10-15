Юрист: «В защиту Тигиева – он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться»

Спортивный юрист Александр Ксенофонтов считает, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев применял амфетамин не для улучшения спортивных результатов, а как психоактивное вещество.

«Стандартная дисквалификация за употребление амфетамина – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то срок дисквалификации составит четыре года.

При этом хочу сказать в защиту Тигиева, что, скорее всего, он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться, потанцевать – это обычный случай.

По всему миру ловят таких спортсменов. Они ведь тоже люди, со своими слабостями», – сказал юрист.

Тигиев принадлежит «Спартаку», а в «Крыльях» выступает на правах аренды. Ранее он был задержан сотрудниками ДПС за вождение автомобиля в нетрезвом виде.