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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Полиция Самары задержала игрока «Крыльев Советов» Тигиева. Его подозревают в употреблении наркотиков

    Защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева задержала самарская полиция. Игрок возвращался из ресторана, его подозревают в употреблении наркотиков.

    «Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился.

    В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии. Более того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», – сообщил источник.

    Ранее был задержан другой футболист самарцев. Они отдыхали вместе. Тигиев принадлежит «Спартаку».

    Источник: Sport24

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    14.10.2018 17:21
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 октября 2018, 08:41

      скоро ФК Бутырка будет

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 23:23

      Всех в Бутырку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 октября 2018, 23:04

      Не хорошо это. Не красиво....

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 14 октября 2018, 21:28

      подозревают в употреблении наркотиков? ну так это не нарушает закон. У нас не запрещено употребление, а запрещено изготовление хранение и распространение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      balam 14 октября 2018, 20:57

      скоро,в натуре,в Бутырке приличная команда наберется

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 14 октября 2018, 20:56

      Парни, подрабатываю в такси. Недели 3 назад подвозил Тигиева с базы до квартиры. Он всю дорогу со своей женой (или девушкой) по телефону разговаривал. Был очень расстроен, что его никак в стартовый состав не ставят. Я ему еще удачи пожелал. Теперь, в принципе, понимаю, почему его не ставят в старт.

      6
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 14 октября 2018, 20:16

      Видимо, после случая с Мамаевым-Кокориным в полиции дали указания серьезно взяться за футболистов. Резонанс, однако. Может теперь игроки поймут, что после своих гулянок в кабаках проще вызвать такси или трезвого водителя.

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 14 октября 2018, 19:57

      Зачастили ребята по кабакам и притонам. Конечно же, устали, ведь уже 2,5 месяца играют, а скоро погода испортится, совсем холодно станет. Душа расслабона желает, а тут тренировки регулярные по часу-полтора в день, да игры раз в неделю. Никто их не понимает, задерживает, дела шьют... Бедненькие.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Федорыч-НН 14 октября 2018, 20:18

      Они оттуда и не вылазили. Об этом не распространялись. Но прецендент "Кокорин-Мамаев" потянул за собой шлейф. Колокольцев пошёл "навстречу" Миллеру и через сутки задержали известную пару. Сделано с целью скрыть обнаружение.... . Приходит на память, летом в Краснодаре кто-то разбивал БМВ.
      И так далее по списку футболистов.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 14 октября 2018, 18:54

      Понятно, почему Крылья просирают одну игру за другой - там алко-нарко притон!!!

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      Рейтинг: +136

      nailvakh 14 октября 2018, 18:20

      кажется, будто специально футболистов прессовать начали

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      Рейтинг: +1897

      Aston > nailvakh 14 октября 2018, 18:23

      Так и должно быть, расслабились ребята

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > nailvakh 14 октября 2018, 21:14

      Надо ж как-то отвлекать народ от "экономических успехов" команды солнцеликого, грядущей правки Конституции РФ и ставшего привычным ныряния в карманы населения (новые инициативы Кудрина и его ЦСР).

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