Полиция Самары задержала игрока «Крыльев Советов» Тигиева. Его подозревают в употреблении наркотиков

Защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева задержала самарская полиция. Игрок возвращался из ресторана, его подозревают в употреблении наркотиков.

«Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился.

В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии. Более того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», – сообщил источник.

Ранее был задержан другой футболист самарцев. Они отдыхали вместе. Тигиев принадлежит «Спартаку».