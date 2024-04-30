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Георгий Тигиев
Новости
Георгий Тигиев - новости
Завершил карьеру
20 июня 1995 (31)
#17 | Защитник
175 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бывший игрок «Спартака» Тигиев назвал самую крупную сумму, которую давал в долг
2024.04.30 09:31
1
«Тупой!»: бывший спартаковец рассказал, как купил девушке сумку за 350 тысяч
2024.04.25 12:51
5
«Твою мать, как так можно?!»: бывший спартаковец рассказал, как потратил несколько миллионов рублей за полтора дня
2024.04.25 11:39
4
Экс-защитник «Спартака» – про Джано: «Для таких в аду забронирован отдельный котел»
2024.04.25 09:49
6
Экс-игрок «Спартака» Тигиев призвал «фильтровать базар» новичку клуба
2023.07.20 15:36
4
Тигиев: «Спартак» скоро будет править в РПЛ»
2023.06.21 09:35
8
«Любит потусить, но не бухает»: Тигиев – о Промесе
2023.06.20 15:15
13
Тигиев рассказал, как во время игры за «Спартак» у него «вымогали» деньги
2023.05.05 23:57
12
Тигиев: «Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь»
2023.04.24 19:35
27-летний чемпион России в составе «Спартака» перешел в клуб Мостового и Павлюченко
2023.03.30 18:29
1
Тигиев ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»
2023.03.27 08:41
7
Тигиев: «Fan ID – полное дерьмо. Что это вообще такое?»
2023.03.25 10:10
2
Видео
Экс-спартаковец Тигиев подрался с Олегом Майами из «Дома-2». Обоим понадобилась помощь медиков
2022.12.10 17:52
4
«Постараюсь *** его». Участник «Дома-2» Олег Майами грозится избить экс-игрока «Спартака» Тигиева
2022.11.30 22:10
4
Экс-спартаковец Тигиев во время матча МКС угрожал игроку «Амкала» расправой
2022.08.26 23:14
4
Кавазашвили – о Тигиеве: «В мое время таких игроков было много. Пропивали, на девочек тратили»
2022.08.09 21:22
Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Я из Беслана, не видел роскоши»
2022.08.09 13:35
5
«Есть у вас яйца или нет?!» Тигиев рассказал, как Каррера мотивировал игроков «Спартака»
2022.08.09 11:47
2
Тигиев: «Деньги на телок – самые ублюдские траты! От «Спартака» у меня ничего не осталось»
2022.08.09 10:48
1
Тигиев – о переходе в «Спартак»: «Зарплата увеличилась в 188 раз»
2022.08.09 10:25
2
«Дурачок. Несерьезно относился к себе и все просрал». Тимофеев – о Тигиеве
2022.06.09 09:57
«Спартак» объявил об уходе Тигиева
2021.06.01 13:21
6
«Спартак» не будет продлевать контракт с Тигиевым
2021.05.13 15:26
4
Фото
Дьяков и Тигиев перешли в минское «Динамо»
2019.02.28 11:24
2
Шляхтин: «Башкиров был в алкогольном опьянении, а у Тигиева – какая-то граница этого состояния»
2018.10.17 15:16
14
Заболотный – о скандалах с футболистами: «Слежу только за собой и своими действиями, за другими следить не могу»
2018.10.16 11:49
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Адвокат жены Глушакова: «Спортсмены почему-то включают «бычку». Собирается сборная АУЕ»
2018.10.16 00:10
25
«Спорт-Экспресс»: Тигиев прошел обследование в наркологии. По предварительным данным, игрок чист
2018.10.15 14:33
9
РУСАДА: «Употребление Тигиевым амфетамина во внесоревновательный период – это не нарушение антидопинговых правил»
2018.10.15 14:09
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Юрист: «В защиту Тигиева – он применял амфетамин не как допинг, а как психоактивное вещество. Захотелось повеселиться»
2018.10.15 09:14
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