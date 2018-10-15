«Спорт-Экспресс»: Тигиев прошел обследование в наркологии. По предварительным данным, игрок чист

Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев прошел обследование в наркологической клинике.

Согласно предварительному заключению, в его организме не было обнаружено следов употребления наркотических веществ.

Утром 14 октября самарская полиция задержала Тигиева и его партнера по команде Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование показало наличие в организме Тигиева амфетамина.

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