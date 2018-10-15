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    Какой вы футболист?

    «Спорт-Экспресс»: Тигиев прошел обследование в наркологии. По предварительным данным, игрок чист

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев прошел обследование в наркологической клинике.

    Согласно предварительному заключению, в его организме не было обнаружено следов употребления наркотических веществ.

    Утром 14 октября самарская полиция задержала Тигиева и его партнера по команде Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование показало наличие в организме Тигиева амфетамина.

    Башкирова поймали пьяным, у Тигиева ищут наркотики. Новые скандалы в РПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2018 14:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 15 октября 2018, 17:05

      Теперь журналюги должны ответ держать,опорочили парня ..На дыбу лжецов!!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > алдан2014 15 октября 2018, 17:53

      Не они,а полицейские

      2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > андрей андреев 15 октября 2018, 23:38

      полицейские выдвинули версию-а ИМЕННО ОНИ ее разнесли как факт ...а в УК РФ есть статья за клевету ...раз пошла такая пьянка почему толпа не требует наказания для СМИ ?

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 15 октября 2018, 16:52

      Не иначе, в Одессу на обследование слетал.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 15 октября 2018, 16:43

      Чудесное избавление.

      4
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 октября 2018, 15:31

      А в наркошке теперь все врачи родом из Кавказа

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 15 октября 2018, 15:25

      Если так, то как будет наказан тот, кто обнаружил в его пробах амфетамин?

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Театрал 15 октября 2018, 15:33

      Скоро скажут, что полевой тест был просрочен)))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Театрал 15 октября 2018, 15:38

      Уволят, потому, что это был результат проверяющего.

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