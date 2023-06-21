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    Тигиев: «Спартак» скоро будет править в РПЛ»

    Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев анонсировал гегемонию команды в РПЛ.

    «Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодeжь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то, что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми. Они могут сместить петербургский клуб с такими сильными легионерами. Главное доверие тренера, а они его оправдают», – сказал Тигиев.

    • В минувшем сезоне РПЛ москвичи финишировали 3-ми.
    • У команды нет чемпионства 6 лет.
    • Последние 5 сезонов РПЛ выиграл «Зенит».

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    Источник: Metaratings

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