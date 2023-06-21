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Тигиев: «Спартак» скоро будет править в РПЛ»

21 июня 2023, 09:35
8

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев анонсировал гегемонию команды в РПЛ.

«Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодeжь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то, что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми. Они могут сместить петербургский клуб с такими сильными легионерами. Главное доверие тренера, а они его оправдают», – сказал Тигиев.

  • В минувшем сезоне РПЛ москвичи финишировали 3-ми.
  • У команды нет чемпионства 6 лет.
  • Последние 5 сезонов РПЛ выиграл «Зенит».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1687334161
Править не править,,, но посылы подняться проглядываются... да и не только у Спартака
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erybov1965
1687335335
Я,конечно поддерживаю,ставку на молодежь.Но будет тяжело бороться с Зенитом,который в основе будет задействовать более 7-8 уже хорошо подготовленных,не дешевых иностранцев.Да и ЦСКА в этом деле не отстает.Тем приятней будут победы.
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alp
1687335956
каждый год одно и то же.. жду теперь первый удачный для Спартака тур, после которого, мясные начнут примерять медальки..
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Lilipyt
1687339371
Ну да, в ушедшем сезоне не избавлялись же от своей молодежи лишь бы не утонуть.
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BVG4
1687340881
Молодой, горячий, не любит подумать, тем более анализировать ! Беда российского футбола как раз в том, что появляющаяся перспективная (как многим кажется) молодежь, не успев возмужать и раскрыть все свои потенциальные возможности, быстро скисает и превращается в "когда-то подававшие широчайшие возможности и надежды) Таких примеров, уже на наших глазах - пруд пруди! Кстати, в Спартаке особенно! А причина - отсутствие не просто нормальных, а даже подающих признаки стать таковыми детских тренеров! От существующих, скорее всего, вреда больше, чем пользы! Но даже и тут, проявив самобытность и показавший перспективу, молодой человек попав на серьезный уровень попадает под такой пресс ограничений и запретов в плане развития неординарных способно
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АлексМак
1687342666
Хрена лысого
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Barmaleushka
1687345497
Ещё несколько встреч с судьями - и эта фантазия станет реальностью .
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