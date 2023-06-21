Тигиев: «Спартак» скоро будет править в РПЛ»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев анонсировал гегемонию команды в РПЛ.

«Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодeжь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то, что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми. Они могут сместить петербургский клуб с такими сильными легионерами. Главное доверие тренера, а они его оправдают», – сказал Тигиев.