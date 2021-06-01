«Спартак» объявил об уходе Тигиева

Левый защитник «Спартака» Георгий Тигиев стал свободным агентом.

Московский клуб объявил об уходе 26-летнего футболиста в связи с истечением срока контракта.

«Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Спартака-2», где игрок провел последние полтора сезона.