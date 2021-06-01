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    «Спартак» объявил об уходе Тигиева

    Левый защитник «Спартака» Георгий Тигиев стал свободным агентом.

    Московский клуб объявил об уходе 26-летнего футболиста в связи с истечением срока контракта.

    «Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Спартака-2», где игрок провел последние полтора сезона.

    • В 2017 году «Спартак» купил Тигиева у «Анжи» за 1 миллион евро.
    • С тех пор фулбек принял участие в 7 матчах за первую команду москвичей.
    • Сдавался в аренду «Крыльям Советов» и минскому «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака-2»

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    01.06.2021 13:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +81

      FС Spаrtак 2 июня, 12:54

      я уже и забыл совсем про него))

      0
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      Рейтинг: +7365

      piligrim1986 1 июня, 20:37

      нда, как-то на пришелся, хотя перспективный был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86014

      zigbert 1 июня, 20:11

      Совсем у него пошла карьера под откос.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26599

      VVM1964 1 июня, 16:32

      Одной обузой меньше !)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28123

      oyabun 1 июня, 14:46

      И зачем вообще покупали?

      3
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      ...
      Рейтинг: +12780

      KLIM777 > oyabun 1 июня, 15:04

      В детстве Федун жил в одном дворе с дедушкой Тигиева и тот в свою очередь отбирал в песочнице игрушки у Федуна. Таким образом, Фендун решил отомстить за прошлые нападки.

      4
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      ...
      Рейтинг: +14234

      JTherry > oyabun 1 июня, 20:04

      Федун решил "осчастливить" все клубы дна РПЛ: всем по лимону - и карман (свой) не тянет, и им его подержать приятно...) а Урунова, Ташаева, Гулиева зачем купили? ни продать, ни выбросить...

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