«Спартак» объявил об уходе Тигиева

Левый защитник «Спартака» Георгий Тигиев стал свободным агентом.
Московский клуб объявил об уходе 26-летнего футболиста в связи с истечением срока контракта.
«Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Спартака-2», где игрок провел последние полтора сезона.
- В 2017 году «Спартак» купил Тигиева у «Анжи» за 1 миллион евро.
- С тех пор фулбек принял участие в 7 матчах за первую команду москвичей.
- Сдавался в аренду «Крыльям Советов» и минскому «Динамо».
Источник: Официальный твиттер «Спартака-2»