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  • Тигиев – о переходе в «Спартак»: «Зарплата увеличилась в 188 раз»

Тигиев – о переходе в «Спартак»: «Зарплата увеличилась в 188 раз»

9 августа 2022, 10:25
2

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после перехода в «Спартак» в 2017 году.

– Во сколько раз у тебя увеличилась зарплата после перехода в «Спартак»?

– Скажу, во сколько раз по сравнению с «Торпедо». Надо считать (достает айфон, открывает калькулятор – прим. «СЭ»). В 188 раз. Это ***!

В «Торпедо» получал дублерскую зарплату. Деньги задерживали, были непростые времена. Нам снимали квартиру, я с Кертановым жил. Тогда мы были молодыми, нам было пофиг. Иногда ребята из основы помогали. То бабками, то едой, то куда-то с собой звали. У любого человека бывают моменты, когда надо потерпеть. Зато это было эпичное время.

Смотрел тогда на Даву (экс-нападающий «Торпедо» Сергей Давыдов – прим. «Бомбардира»), думал: «Чудак с премьерки – там поиграл, здесь забивал, в сборную вызывался, вот бы так же...» Плюс-минус так и получилось, ха-ха.

– Как не сойти с ума, когда у тебя зарплата увеличивается в 188 раз?

– Когда кто-то говорит, что у меня снесло крышу, то я бы просто посмотрел на него на моем месте. Андреев хотел меня предостеречь от всего этого, говорил: «Георгий, у тебя будет хорошая зарплата, в Москве много соблазнов...» Я отвечал, что это не про меня. Первое время это и было не про меня, а потом как раз-таки про меня.

  • Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 года.
  • Он провел 3 матча за основу клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (2)
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JTherry
1660030565
правильно про Тигиева сказал Тимофеев: "Несерьезно относился к себе и все просрал"... а менеджерам команд надо думать, насколько увеличивать ЗП футболистам, с не самым высоким уровнем футбольного интеллекта...
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zigbert
1660052335
Тигиев подавал большие надежды. Но после Спартака совсем пропал из поля зрения.
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