Экс-игрок «Спартака» Тигиев призвал «фильтровать базар» новичку клуба

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев раскритиковал новичка команды Хесуса Медину.

«Сейчас всем плевать. Враги – не враги в футболе, эмблема – не эмблема. Он говорил, что никогда в «Спартак» не уйдет. Тут ***** – ему бабки насыпали, и он перешел. Для меня это непонятно и странно. Из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Базар фильтровать надо. Надо было, надо и надо будет. Всегда.

Для него деньги важнее. Он из латинской Америки. Я не знаю, сколько ему предложил «Спартак», но у него зарплата стала в 3-4 раза больше. Не знаю, может, из-за конфликта с Федотовым ушел. С одной стороны можно понять – семья, деньги, футбол, с другой – повторюсь, раньше ***** кто бы перешел. Да, были случаи единичные.

Лично я не могу понять это. Я бы вряд ли согласился», – сказал Тигиев.