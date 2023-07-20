Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-игрок «Спартака» Тигиев призвал «фильтровать базар» новичку клуба

    Экс-игрок «Спартака» Тигиев призвал «фильтровать базар» новичку клуба

    Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев раскритиковал новичка команды Хесуса Медину.

    «Сейчас всем плевать. Враги – не враги в футболе, эмблема – не эмблема. Он говорил, что никогда в «Спартак» не уйдет. Тут ***** – ему бабки насыпали, и он перешел. Для меня это непонятно и странно. Из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Базар фильтровать надо. Надо было, надо и надо будет. Всегда.

    Для него деньги важнее. Он из латинской Америки. Я не знаю, сколько ему предложил «Спартак», но у него зарплата стала в 3-4 раза больше. Не знаю, может, из-за конфликта с Федотовым ушел. С одной стороны можно понять – семья, деньги, футбол, с другой – повторюсь, раньше ***** кто бы перешел. Да, были случаи единичные.

    Лично я не могу понять это. Я бы вряд ли согласился», – сказал Тигиев.

    • Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Парагваец ранее говорил, что не перейдет в «Спартак».

    Новости по теме
    Денисов: «Пускай Медина и Бонгонда учат русский язык» 8
    Медина и Соболев травмированы перед стартом сезона 11
    Олич высказался о переходах Фернандеса и Медины в «Зенит» и «Спартак»
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18971

      NewLife 58 минут назад

      Сам фильтруй базар и не гони порожняк.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 