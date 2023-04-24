Тигиев: «Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь»

Георгий Тигиев признался, что сожалеет о пристрастии к алкоголю в молодости.
– Как бы ты повел себя, если бы вернулся назад?
– Я бы ничего не менял. Зачем жалеть, если уже ничего не изменить? Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь.
Я даже не помню, когда это произошло, кто это предложил мне впервые. Если бы я мог что-то поменять, я бы не притронулся к алкоголю.
– То есть формула простая – это дисциплина и отсутствие алкоголя...
– Дисциплина – это сто процентов.
– Почему многим российским футболистам в молодости сносит крышу?
– Деньги, повыпендриваться хочется. У меня тоже был такой период. Хотелось показать перед так называемыми телками, что я такой-сякой.
- Защитник был в «Спартаке» с 2017 по 2021 год.
- За основную команду он провел 7 матчей.
- Сейчас 27-летний Тигиев играет за «Fight Nights» из Медиалиги.
Источник: ютуб-канал «Спортлига ТВ»