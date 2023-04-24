Тигиев: «Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь»

Георгий Тигиев признался, что сожалеет о пристрастии к алкоголю в молодости.

– Как бы ты повел себя, если бы вернулся назад?

– Я бы ничего не менял. Зачем жалеть, если уже ничего не изменить? Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь.

Я даже не помню, когда это произошло, кто это предложил мне впервые. Если бы я мог что-то поменять, я бы не притронулся к алкоголю.

– То есть формула простая – это дисциплина и отсутствие алкоголя...

– Дисциплина – это сто процентов.

– Почему многим российским футболистам в молодости сносит крышу?

– Деньги, повыпендриваться хочется. У меня тоже был такой период. Хотелось показать перед так называемыми телками, что я такой-сякой.