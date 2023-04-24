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    • Тигиев: «Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь»

    Тигиев: «Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь»

    Георгий Тигиев признался, что сожалеет о пристрастии к алкоголю в молодости.

    – Как бы ты повел себя, если бы вернулся назад?

    – Я бы ничего не менял. Зачем жалеть, если уже ничего не изменить? Единственное, что бы я поменял, – не пробовал бы алкоголь.

    Я даже не помню, когда это произошло, кто это предложил мне впервые. Если бы я мог что-то поменять, я бы не притронулся к алкоголю.

    – То есть формула простая – это дисциплина и отсутствие алкоголя...

    – Дисциплина – это сто процентов.

    – Почему многим российским футболистам в молодости сносит крышу?

    – Деньги, повыпендриваться хочется. У меня тоже был такой период. Хотелось показать перед так называемыми телками, что я такой-сякой.

    • Защитник был в «Спартаке» с 2017 по 2021 год.
    • За основную команду он провел 7 матчей.
    • Сейчас 27-летний Тигиев играет за «Fight Nights» из Медиалиги.

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    Источник: ютуб-канал «Спортлига ТВ»

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