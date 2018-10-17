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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Шляхтин: «Башкиров был в алкогольном опьянении, а у Тигиева – какая-то граница этого состояния»

    Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что в крови защитника Георгия Тигиева и полузащитника Евгения Башкирова не было обнаружено запрещенных веществ.

    14 октября футболисты были задержаны самарской полицией за вождение в нетрезвом виде. Ранее сообщалось, что анализ мочи Тигиева показал наличие амфетамина в его организме.

    – Уже появились результаты экспертизы по Тигиеву и Башкирову?

    – Предварительные. Ничего у них не обнаружено.

    – Они не находились в алкогольном состоянии?

    – Это не наша ответственность. Мы отправляли запрос по другим препаратам, которые называются запрещенными.

    – Имеете в виду наркотические средства?

    – Наркотические препараты, которые запрещены кодексом WADA.

    – Значит, в этом отношении футболисты чисты?

    – Да.

    – И все же – клуб намерен их наказать за пьянство?

    – Естественно, мы их оштрафуем.

    – А дело может дойти до разрыва контракта Башкирова и прекращения аренды Тигиева?

    – Это не предусмотрено законодательством. У игроков был выходной, они проводили свое свободное время. Мы же в правовом государстве живем. Если в договоре с футболистом прописано, что тот попался на алкогольном опьянении во время тренировочного или соревновательного процесса, это одно дело, а когда у человека выходные, тем более, два дня подряд, это другое. К сожалению, мы очень ограничены в плане наказаний.

    – Уточните, пожалуйста, еще раз: Башкиров и Тигиев не находились в наркотическом опьянении, только в алкогольном?

    – Башкиров был в алкогольном опьянении, а у Тигиева – какая-то граница этого состояния. Не могу сказать, какое наказание вынесут Георгию и что занесено в составленном на него административном протоколе. Это суд решит. Сейчас клуб занимается вопросом их наказания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2018 15:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:34

      Тихо на границе ,но не верьте этой тишине.

      1
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 17 октября 2018, 20:24

      О как дело закрутил ! - раз запрещённого WADA дерьма в них нет, значит, всё зае.ись, всё остальное - это личные дела футболёров и проблемы их окружающих!
      Хороший член директоров!
      Дядя Вов, хоть ты найди управу на этих обнаглевших баблососов от спорта!

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 17 октября 2018, 17:45

      Новый термин в наркологии – какая-то граница этого состояния.

      3
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 17 октября 2018, 16:58

      Теперь в договорах футболистов появится много новых запретов и последующими наказаниями.

      2
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop > Nikiforof 17 октября 2018, 20:28

      Типа, обязательный дресс-код в свободное от футбола время, как для дворников , чтобы издалека уважали и боялись...Хи.

      1
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 17 октября 2018, 16:20

      Между прочим, в прямом переводе с украинского Шляхтин - это Путин...

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      Рейтинг: +161

      sky-pa > arzamas 17 октября 2018, 17:28

      Ноги по-китайски - это цзяо (脚). Дебил, мля...

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      Рейтинг: +161

      sky-pa > arzamas 17 октября 2018, 17:46

      Уж даже и не знаю, кто из вас двух дебилов повнушительнее будет, в любом случае ни один из вас меня не интригует - трахайтесь между собой, умники...

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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > Sergey Z 17 октября 2018, 18:54

      А к чему вообще эта публикация? Любой комментарий привносит в обсуждение новые оттенки, новое восприятие материала. "Дважды два = четыре"... Комментарии: "Согласен!..."; "Правильно!.."; "Не возражаю!.." - Идеальный для слабоумного восприятия материал!..

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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > Sergey Z 17 октября 2018, 19:21

      Вы совершенно правы! - Вот и решайте себе, правильная тема или нет - я же вас не призываю к ответу. А вот мне, например, именно на этом сайте было крайне полезно узнать, что Шляхтин - это Путин в переводе с украинского на русский. Вам не нравится? - я скорблю вместе с вами...

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      Рейтинг: +161

      sky-pa > arzamas 17 октября 2018, 19:36

      Я знаю, что онанизмом ты перестал заниматься в армии - когда старшина впервые тебя взодрал за нестиранные портянки. Дебилом же от этого ты быть не перестал?

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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > Sergey Z 17 октября 2018, 21:30

      Иногда бывает утром не хочется просыпаться от стыда за сказанные накануне спьяну несправедливые слова... Да поможет вам в вашем пробуждении природное сильноумие. Правда, не всем понятно, в чем оно выражается. Ступайте себе с миром, образец сильноумия.

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > sky-pa 17 октября 2018, 23:35

      Шлях - Путь.
      Шляхтин - Путин - не одно и то же.
      Опцион пут - договор на продажу.
      Опцион колл - договор на покупку.
      Так, что по-поводу фамилии Путин можно и по-размышлять.)))
      Если шлях - тин, то тогда и пу-тин. Шлях - это путь, а Пу - это: Пусковая установка, Параметрический усилитель, Переговорное устройство, Профессиональное училище, Пульт управления...... Полиуретан.)))))

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 октября 2018, 16:11

      как понять "какая-то граница этого состояния"?)

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