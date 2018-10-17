Шляхтин: «Башкиров был в алкогольном опьянении, а у Тигиева – какая-то граница этого состояния»

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что в крови защитника Георгия Тигиева и полузащитника Евгения Башкирова не было обнаружено запрещенных веществ.

14 октября футболисты были задержаны самарской полицией за вождение в нетрезвом виде. Ранее сообщалось, что анализ мочи Тигиева показал наличие амфетамина в его организме.

– Уже появились результаты экспертизы по Тигиеву и Башкирову?

– Предварительные. Ничего у них не обнаружено.

– Они не находились в алкогольном состоянии?

– Это не наша ответственность. Мы отправляли запрос по другим препаратам, которые называются запрещенными.

– Имеете в виду наркотические средства?

– Наркотические препараты, которые запрещены кодексом WADA.

– Значит, в этом отношении футболисты чисты?

– Да.

– И все же – клуб намерен их наказать за пьянство?

– Естественно, мы их оштрафуем.

– А дело может дойти до разрыва контракта Башкирова и прекращения аренды Тигиева?

– Это не предусмотрено законодательством. У игроков был выходной, они проводили свое свободное время. Мы же в правовом государстве живем. Если в договоре с футболистом прописано, что тот попался на алкогольном опьянении во время тренировочного или соревновательного процесса, это одно дело, а когда у человека выходные, тем более, два дня подряд, это другое. К сожалению, мы очень ограничены в плане наказаний.

– Уточните, пожалуйста, еще раз: Башкиров и Тигиев не находились в наркотическом опьянении, только в алкогольном?

– Башкиров был в алкогольном опьянении, а у Тигиева – какая-то граница этого состояния. Не могу сказать, какое наказание вынесут Георгию и что занесено в составленном на него административном протоколе. Это суд решит. Сейчас клуб занимается вопросом их наказания.