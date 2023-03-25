Тигиев: «Fan ID – полное дерьмо. Что это вообще такое?»

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев раскритиковал систему Fan ID.

«Прочитал комментарий Чалова, что по паспорту домой не ходят – полностью согласен. Я против этой системы.

Что это вообще такое этот Fan ID? Данная система – полное дерьмо.

Не знаю, что будет дальше, но, может, сейчас посмотрят и отменят. Конечно, без паспорта болельщика намного лучше!» – заявил Тигиев.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID