Тигиев: «Fan ID – полное дерьмо. Что это вообще такое?»

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев раскритиковал систему Fan ID.
«Прочитал комментарий Чалова, что по паспорту домой не ходят – полностью согласен. Я против этой системы.
Что это вообще такое этот Fan ID? Данная система – полное дерьмо.
Не знаю, что будет дальше, но, может, сейчас посмотрят и отменят. Конечно, без паспорта болельщика намного лучше!» – заявил Тигиев.
- С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.
Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны
«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID
Источник: «РБ Спорт»