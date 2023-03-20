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  • «Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

20 марта 2023, 21:36
74

Весной Fan ID появился на всех стадионах РПЛ. Фанаты протестовали против этой технологии долгое время – и она действительно повлияла на посещаемость. Вот пример первого тура после возобновления сезона:

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

А как на него реагируют футболисты и тренеры РПЛ? Вот пачка мнений:

Иван Ломаев, «Крылья Советов»: «Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион. С ЦСКА в Кубке играли в будний день, начали в 18:30 – половина людей в это время только заканчивает работать. Но атмосфера была сумасшедшая».

Дмитрий Воробьев, «Оренбург»: «Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи. Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу».

Владимир Федотов, тренер ЦСКА: «Каждый раз говорим, что это тормоз в развитии футбола. Футбол для болельщиков, а их все меньше. Надо сесть за стол, подумать, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь дело за компетентными людьми, которые этим занимаются».

Марцел Личка, тренер «Оренбурга»: «Поддержка болельщиков была супер. В Грозном и Сочи атмосфера была совсем другой. Fan ID убивает футбол. Мы играем ради болельщиков. И я бы хотел, чтобы вместе с другими клубами мы нашли какой-то способ вернуть людей на трибуны».

Федор Чалов, ЦСКА: «На матче ЦСКА – «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» – 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим все сказано. Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят».

• Рай Влут, «Урал»: «Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах. Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идет на пользу всем».

Виктор Гончаренко, тренер «Урала»: «Какие‑то шаги всем нам нужно предпринять, чтобы упростить проход людей на стадионы. Понимаем, что все стадионы – и «ВЭБ Арена», и «Открытие Арена» – пустуют. Нужно пойти друг другу навстречу, чтобы ослабить карту болельщика. Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры?»

Руслан Магаль, «Факел»: «Я не понимаю, зачем он [Fan ID] нужен. В Воронеже просто любят футбол, поэтому паспорт болельщика – не преграда для людей. Наверное, те, кто вводил эту систему, должны были подумать, сколько людей будет ходить на матчи. Старшему поколению легче купить билет и прийти на стадион, а не делать Fan ID, а молодым это легче дается – для них несложно оформить этот документ. Да, я понимаю, что им не нравится, что утекает их личная информация. Я за отмену этого закона, не хватает активных фанатов».

Илья Кухарчук, «Торпедо»: «Нет, не понимаю [зачем нужен Fan ID]. Наверное, для тотального контроля. У меня, допустим, было сразу мнение, что с приходом Fan ID количество зрителей уменьшится. Футбол для болельщиков, играть при пустых трибунах – не очень прикольно.

Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые, и отменят паспорт болельщика.

У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул. Видел баннер на стадионе «Спартака», на котором изображены пустые трибуны и надпись «Скоро на всех стадионах страны» – очень актуально».

Матвей Сафонов, «Краснодар»: «Я не разбираюсь в законах. Конечно, хочется, чтобы болельщиков на трибунах было больше. Думаю, что нужно проводить работу сейчас, чтобы их привлекать на стадион, а не отталкивать. Но я далекий от этого дела человек. Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет.

Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места».

Александр Соболев, «Спартак»: «Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч. Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет».

Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Краснодара»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Спартак Динамо Краснодар ЦСКА Ахмат Урал Факел Нижний Новгород Химки Локомотив Сочи Крылья Советов Торпедо Оренбург
Комментарии (74)
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alex1951
1679306863
Глубее ,то есть глубже смотреть надо...Теперь пол России,,ино-агенты,, .... А ,как без ФАН-ки их пускать,?низзя!)))))) Спасибо партии родной!
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Fialet
1679311684
Один Воробьёв оказался ганд оном.
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Lilipyt
1679312007
Если люди не идут то откуда будет заполняемость стадионов. Мир не стоит на месте и любые меры безопасности улучшаются. Но кому хочется по старинке стоять в очереди по несколько часов на проход стадиона с спрятанным файром в жопе. Увы, ваше время прошло. Иначе так можно отменить все нововведения посещения стадиона и продажи билетов. Вернется спекулянтство и вы уже не пройдете на стадион, потому что дорого.
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ilichkadr
1679320539
Все должны помнить теракт на стадионе Динамо в Грозном 9 мая 2004 года!!!
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Napaleon Banapart
1679325882
Рай Влут, «Урал»: «Fan ID – дерьмо. Точка...
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Enter2006
1679334886
Fan ID необходимо однозначно отменять, он не будет служить точно заявленному (безопасность и пр.), это распил бюджета, а на эти деньги могли бы больницы восстановить. На VAR тоже столько надежд было, и что? Бабло потратили и будут тратить а результат? Судейство офигенно поменялось? Некоторым настоятельно рекомендую уже снять розовые очки и понять как у нас "всё работает".
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Syarich
1679335171
Пока есть FAN-ID для меня, моей семьи, моих знакомых стадионов не существует. Это принципиальная позиция - долой поводки и ошейники.
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lNeTl
1679335666
Время покажет...Как по мне, то Fan ID - хороший эксперимент и инструмент для понижения заработной платы футболистов.
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GoldPlayFIFARus9
1679335989
Вся страна не ходит, только люди с нетрадиционной ориентацией оформили собачий паспорт
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Alex Flash
1679365593
из=за сотни любителей покидать бутылки во вратарей и файеры страдают миллионы болел
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