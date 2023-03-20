Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

    Весной Fan ID появился на всех стадионах РПЛ. Фанаты протестовали против этой технологии долгое время – и она действительно повлияла на посещаемость. Вот пример первого тура после возобновления сезона:

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

    А как на него реагируют футболисты и тренеры РПЛ? Вот пачка мнений:

    Иван Ломаев, «Крылья Советов»: «Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион. С ЦСКА в Кубке играли в будний день, начали в 18:30 – половина людей в это время только заканчивает работать. Но атмосфера была сумасшедшая».

    Дмитрий Воробьев, «Оренбург»: «Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи. Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу».

    Владимир Федотов, тренер ЦСКА: «Каждый раз говорим, что это тормоз в развитии футбола. Футбол для болельщиков, а их все меньше. Надо сесть за стол, подумать, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь дело за компетентными людьми, которые этим занимаются».

    Марцел Личка, тренер «Оренбурга»: «Поддержка болельщиков была супер. В Грозном и Сочи атмосфера была совсем другой. Fan ID убивает футбол. Мы играем ради болельщиков. И я бы хотел, чтобы вместе с другими клубами мы нашли какой-то способ вернуть людей на трибуны».

    Федор Чалов, ЦСКА: «На матче ЦСКА – «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» – 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим все сказано. Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят».

    • Рай Влут, «Урал»: «Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах. Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идет на пользу всем».

    Виктор Гончаренко, тренер «Урала»: «Какие‑то шаги всем нам нужно предпринять, чтобы упростить проход людей на стадионы. Понимаем, что все стадионы – и «ВЭБ Арена», и «Открытие Арена» – пустуют. Нужно пойти друг другу навстречу, чтобы ослабить карту болельщика. Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры?»

    Руслан Магаль, «Факел»: «Я не понимаю, зачем он [Fan ID] нужен. В Воронеже просто любят футбол, поэтому паспорт болельщика – не преграда для людей. Наверное, те, кто вводил эту систему, должны были подумать, сколько людей будет ходить на матчи. Старшему поколению легче купить билет и прийти на стадион, а не делать Fan ID, а молодым это легче дается – для них несложно оформить этот документ. Да, я понимаю, что им не нравится, что утекает их личная информация. Я за отмену этого закона, не хватает активных фанатов».

    Илья Кухарчук, «Торпедо»: «Нет, не понимаю [зачем нужен Fan ID]. Наверное, для тотального контроля. У меня, допустим, было сразу мнение, что с приходом Fan ID количество зрителей уменьшится. Футбол для болельщиков, играть при пустых трибунах – не очень прикольно.

    Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые, и отменят паспорт болельщика.

    У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул. Видел баннер на стадионе «Спартака», на котором изображены пустые трибуны и надпись «Скоро на всех стадионах страны» – очень актуально».

    Матвей Сафонов, «Краснодар»: «Я не разбираюсь в законах. Конечно, хочется, чтобы болельщиков на трибунах было больше. Думаю, что нужно проводить работу сейчас, чтобы их привлекать на стадион, а не отталкивать. Но я далекий от этого дела человек. Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет.

    Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места».

    Александр Соболев, «Спартак»: «Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч. Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет».

    Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Краснодара»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1500

      Fialet 4 минуты назад

      Один Воробьёв оказался ганд оном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10629

      ivany4 41 минуту назад

      Совершенно верно.
      Но в своем доме, хоть с паспортом, хоть без паспорта, не гадят по закоулкам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      eugen-han 58 минут назад

      Ещё немного лет и живой футбол превратят в киберфутбол, где var и прочие штучки- дрючки выдавят человеческий фактор и вместе с ним физические законы игры,заменив имитацией в цифре.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5590

      _Marqella_ > eugen-han 8 минут назад

      сколько тогда безработных останется....да уж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11549

      alex1951 1 час назад

      Глубее ,то есть глубже смотреть надо...Теперь пол России,,ино-агенты,, ....
      А ,как без ФАН-ки их пускать,?низзя!))))))
      Спасибо партии родной!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3353

      Эном айс > alex1951 59 минут назад

      Какое дело сытому тааллинннскому хуторянину, презирающему эстонцев, и ,одновременно, ненавидящему родину великих предков, до мелких проблем исторической родины..?

      --ответ

      Простое пьяное дело. 650 евро за месяц пропить может только старый жирный бывший русский, не помнящий родства до тех пор , пока оно ему невыгодно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11549

      alex1951 > Эном айс 22 минуты назад

      Можно я тебе отвечу : Молодому ,худому,бывшему ефрею ....ты стабильный Му...Дак!
      Русский,под идиотским ником ,плюс и профиль у тебя латентный...
      Ты никто ,да и звать,похоже ,тебя никак....мечи икру и далее..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11549

      alex1951 > Эном айс 20 минут назад

      Тосно.говоришь ?
      Так вот ,не Тосно ,а тошно....
      Антон по фамилии Ган Дон)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3353

      Эном айс > alex1951 5 минут назад

      )))))))))))00!
      Как говорили в знакомой тебе (со счастливого детства) игре "морской бой"..


      -А-4!
      -Попал.(
      -А-3!
      --Попал.(
      -А--2!
      -Попал.....((
      -А-1!!!
      ПНХ!!!(((((((((

      Ничего личного, Алексей Викторович..
      Сидишь сыто и пьяно в Европе ,и сиди.
      Здесь как-нибудь сами разберёмся, без тебя, ху из пу и даже, пу из ху..
      Хотя, мнение уже сложилось.((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5534

      Дядя Серёжа 1 час назад

      По ветеранскому тоже не пустят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6969

      sochi-2013 1 час назад

      Играйте лучше, играйте зрелищнее, не валяйтесь на травке, изображая немыслимые страдания, и народ к вам потянется!
      Посмотрите женский футбол, там вы увидите, как девчонки вскакивают и бросаются в игру после стыков.
      Будьте девчонками, если мужиками быть не можете!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11