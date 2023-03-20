«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

Весной Fan ID появился на всех стадионах РПЛ. Фанаты протестовали против этой технологии долгое время – и она действительно повлияла на посещаемость. Вот пример первого тура после возобновления сезона:

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

А как на него реагируют футболисты и тренеры РПЛ? Вот пачка мнений:

• Иван Ломаев, «Крылья Советов»: «Без Fan ID будет гораздо лучше. Люди будут снова ходить на стадион. С ЦСКА в Кубке играли в будний день, начали в 18:30 – половина людей в это время только заканчивает работать. Но атмосфера была сумасшедшая».

• Дмитрий Воробьев, «Оренбург»: «Этот закон сделан в целях безопасности болельщиков. Сейчас сами знаете, какое время. Недоброжелательные ребята могут прийти на стадион и сотворить большое зло. Fan ID процентов на 80-90 предотвращает страшные вещи. Как бы мы ни хотели, чтобы Fan ID не было, нужно с ним смириться и задуматься, что он идет на пользу».

• Владимир Федотов, тренер ЦСКА: «Каждый раз говорим, что это тормоз в развитии футбола. Футбол для болельщиков, а их все меньше. Надо сесть за стол, подумать, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь дело за компетентными людьми, которые этим занимаются».

• Марцел Личка, тренер «Оренбурга»: «Поддержка болельщиков была супер. В Грозном и Сочи атмосфера была совсем другой. Fan ID убивает футбол. Мы играем ради болельщиков. И я бы хотел, чтобы вместе с другими клубами мы нашли какой-то способ вернуть людей на трибуны».

• Федор Чалов, ЦСКА: «На матче ЦСКА – «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» – 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим все сказано. Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят».

• Рай Влут, «Урал»: «Fan ID – дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах. Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идет на пользу всем».

• Виктор Гончаренко, тренер «Урала»: «Какие‑то шаги всем нам нужно предпринять, чтобы упростить проход людей на стадионы. Понимаем, что все стадионы – и «ВЭБ Арена», и «Открытие Арена» – пустуют. Нужно пойти друг другу навстречу, чтобы ослабить карту болельщика. Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры?»

• Руслан Магаль, «Факел»: «Я не понимаю, зачем он [Fan ID] нужен. В Воронеже просто любят футбол, поэтому паспорт болельщика – не преграда для людей. Наверное, те, кто вводил эту систему, должны были подумать, сколько людей будет ходить на матчи. Старшему поколению легче купить билет и прийти на стадион, а не делать Fan ID, а молодым это легче дается – для них несложно оформить этот документ. Да, я понимаю, что им не нравится, что утекает их личная информация. Я за отмену этого закона, не хватает активных фанатов».

• Илья Кухарчук, «Торпедо»: «Нет, не понимаю [зачем нужен Fan ID]. Наверное, для тотального контроля. У меня, допустим, было сразу мнение, что с приходом Fan ID количество зрителей уменьшится. Футбол для болельщиков, играть при пустых трибунах – не очень прикольно.

Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые, и отменят паспорт болельщика.

У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков – караул. Видел баннер на стадионе «Спартака», на котором изображены пустые трибуны и надпись «Скоро на всех стадионах страны» – очень актуально».

• Матвей Сафонов, «Краснодар»: «Я не разбираюсь в законах. Конечно, хочется, чтобы болельщиков на трибунах было больше. Думаю, что нужно проводить работу сейчас, чтобы их привлекать на стадион, а не отталкивать. Но я далекий от этого дела человек. Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет.

Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места».

• Александр Соболев, «Спартак»: «Пять тысяч зрителей на «Спартаке»? Даже не помню, когда на «Спартаке» было столько зрителей. Это «Спартак»! И сейчас даже при такой погоде было бы минимум 20 тысяч. Когда полный стадион, то атмосфера совсем другая. А так слышу слова комментатора с бровки. Играем для болельщиков, а их нет».

Фото: официальный сайт «Локомотива», официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Краснодара»