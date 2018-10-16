Заболотный – о скандалах с футболистами: «Слежу только за собой и своими действиями, за другими следить не могу»

Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный отказался комментировать недавние скандалы с российскими футболистами.

«Это, наверное, дело каждого болельщика – поддерживать национальную команду или нет. Мы же занимаемся своим делом и не смотрим на все, что пишут в СМИ. Мы сосредоточены только на футболе. У нас были важнейшие матчи в Лиге наций, был запредельный настрой, свои задачи и своя атмосфера.

Сложно комментировать все то, что происходило вне нашей команды. Мы живем немного отдельно от этого и никак не реагируем на подобные события.

Честно говоря, не знаю никаких подробностей инцидента с Тигиевым. Я слежу только за собой и своими действиями, за другими следить не могу», – заявил Заболотный.