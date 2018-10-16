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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Заболотный – о скандалах с футболистами: «Слежу только за собой и своими действиями, за другими следить не могу»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Антон Заболотный отказался комментировать недавние скандалы с российскими футболистами.

    «Это, наверное, дело каждого болельщика – поддерживать национальную команду или нет. Мы же занимаемся своим делом и не смотрим на все, что пишут в СМИ. Мы сосредоточены только на футболе. У нас были важнейшие матчи в Лиге наций, был запредельный настрой, свои задачи и своя атмосфера.

    Сложно комментировать все то, что происходило вне нашей команды. Мы живем немного отдельно от этого и никак не реагируем на подобные события.

    Честно говоря, не знаю никаких подробностей инцидента с Тигиевым. Я слежу только за собой и своими действиями, за другими следить не могу», – заявил Заболотный.

    Источник: «Известия»

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    16.10.2018 11:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 октября 2018, 17:57

      А Заболотный-то хитрец....)))

      1
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      Рейтинг: +7964

      Томик 16 октября 2018, 15:48

      Если и дальше такими темпами будут происходить скандалы с футболистами, то и Заболотный может стать лучшим. Да что там "лучшим", его "футболистом" станут считать.

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      Рейтинг: -35

      romannakolov 16 октября 2018, 15:42

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      -2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 13:02

      Заболотный прикидывается простачком.
      Типа - моя хата скраю, я ничо НЕ ЗНАЮ!
      Но Заболотный забывает, что хата СКРАЮ горит всегда первой!
      Боится высказать правдивую оценку поступку Кокрина и корешей подельников, потому что боится потом их реакции на ПРАВДУ!

      Речь идёт о преступном ДЕЯНИИ граждан, подпадающих под признаки хулиганства статьи 213 УК РФ!
      Потерпевшие не виноваты, что ими оказались Кокорин, Мамаев и подельники.
      Закон не делает исключения для фамилий!
      Перед законом должны быть все равны и поэтому подозреваемые должны понести СУРОВОЕ наказание на всю уголовнкую КАТУШКУ статьи 213 УК РФ!
      Так, что же теперь, только из-за фамилии Кокорин и Мамаев этих подозреваемых не сажать в колонию строгого режима на семь лет???

      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Это и будет им награда за КРИМИНАЛ!

      МВД замяли дело с холодным оружием, когда Кокорин с двумя МАКАРОВЫМИ позировал и стрелял, а фото выложил на своей странице, а потом удалил, когда жареным запахло и статьёй УК РФ!
      Надо возбуждать дело по статье УК РФ против Кокорина.
      Это чистейший КРИМИНАЛ!
      И такого криминала за Кокориным водится МНОГО!

      Кокорина никто НЕ ТРАВИТ и никто ему НЕ ЗАВИДУЕТ!
      Он из человека превратился в ЗВЕРЯ и теперь сидит в СИЗО под следствием за свои зверства и криминал.
      Не общественность в этом виновата, а мать Кокорина и его окружение.

      Мать воспитала и превратила его в УГОЛОВНИКА, а дружки помогли!
      Вседозволенность и безнаказанность вылезли ему боком и посадили на нары.
      Что заслужил, то и получил.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > amazonaws 16 октября 2018, 16:54

      Пистолеты Макарова оружие огнестрельное, а не холодное.

      0
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      Рейтинг: +3491

      acor94 16 октября 2018, 12:17

      Видимо мозгов не хватает)

      -1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2018, 12:16

      *****, как говорит, так и играет. Как играет, так и говорит.

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 16 октября 2018, 12:05

      "Следи за собой, будь осторожен"...(с)

      4
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      Рейтинг: +882

      kliker > Grey33 16 октября 2018, 16:16

      "Не выходи из комнаты,
      Не совершай ошибки"

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 12:00

      Об этом надо помнить всегда. Если ты не следишь за собой, то потом за тобой будут следить надзиратели...

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