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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РУСАДА: «Употребление Тигиевым амфетамина во внесоревновательный период – это не нарушение антидопинговых правил»

    Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что употребление амфетамина во внесоревновательный период не нарушает антидопинговые правила.

    Утром 14 октября самарская полиция задержала футболистов «Крыльев Советов» Георгия Тигиева и Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование показало наличие в организме Тигиева амфетамина.

    «Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба», – сказала Пахноцкая.

    Амфетамин – нейростимулятор, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством. Его применение считается нарушением антидопинговых правил только в соревновательный период (промежуток за 12 часов до начала соревнования и до завершения послесоревновательного допинг-контроля).

    Тигиев выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

    Башкирова поймали пьяным, у Тигиева ищут наркотики. Новые скандалы в РПЛ

    Источник: ТАСС

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    15.10.2018 14:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2018, 18:39

      Второй наркоман в Спердячке. Ну и команда, мля!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 15 октября 2018, 17:06

      Зашибись! А ничего, что это наркотик? Сам смысл того, что футболист-наркоман никого не волнует. Так давайте все будем закидываться и потом говорить, что это же не во время занятия спортом. Законы в России работают только против бедняков.

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 октября 2018, 14:35

      помимо допинга, так это еще и наркота

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 октября 2018, 14:30

      Думаю, их опять исключат из ВАДА.. )))

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 октября 2018, 14:28

      Не зря он намекал,что за ним стоят...
      Ну.постояли,и ладно...

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      Рейтинг: +800

      Театрал 15 октября 2018, 14:15

      Старая новость! Уже написали, что предварительное заключение по сданным анализам- чист! Ни алкоголя, ни наркоты!

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Театрал 15 октября 2018, 17:08

      Ага, так все в это и поверили.

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