РУСАДА: «Употребление Тигиевым амфетамина во внесоревновательный период – это не нарушение антидопинговых правил»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что употребление амфетамина во внесоревновательный период не нарушает антидопинговые правила.

Утром 14 октября самарская полиция задержала футболистов «Крыльев Советов» Георгия Тигиева и Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде. Медицинское освидетельствование показало наличие в организме Тигиева амфетамина.

«Употребление амфетамина во внесоревновательный период не является нарушением антидопинговых правил. Однако этот факт дает нам основания усилить контроль как за этим футболистом, так и за остальными игроками самарского клуба», – сказала Пахноцкая.

Амфетамин – нейростимулятор, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством. Его применение считается нарушением антидопинговых правил только в соревновательный период (промежуток за 12 часов до начала соревнования и до завершения послесоревновательного допинг-контроля).

Тигиев выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

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