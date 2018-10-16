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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат жены Глушакова: «Спортсмены почему-то включают «бычку». Собирается сборная АУЕ»

    Сергей Жорин, адвокат Дарьи, жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова отреагировал на информацию о том, что футболист вывел 300 миллионов рублей с семейного счета.

    Действие рассматривается в контексте развода Глушаковых. Ранее Дарья опубликовала видео, на котором игрок красно-белых замечен в бане с девушкой. Дарья назвала ее проституткой.

    – Глушаков успел вывести 200 миллионов рублей до того, как мы успели наложить арест на счета. Когда он начал выводить эти деньги, Дарье стали приходить СМС-сообщения о снятии миллионов.

    Тогда нами было принято решение подать иск о разделе имущества и наложить арест на совместно нажитое имущество – квартиры, машины, вклады, депозиты.

    Но вдруг поступила информация, что после ареста со счетов выведено еще 100 миллионов рублей. Сейчас мы официально запрашиваем все выписки из банка.

    Если подтвердятся наши опасения, мы обратимся в правоохранительные органы для вынесения процессуального решение.

    – Как можно вывести деньги, на которые наложен арест?

    – Существует человеческий фактор. Деньги ведь большие. Можно договориться. Банку мы тоже зададим вопросы. Скорее всего, услышим такие ответы, типа «у нас база зависла на 15 минут, в это время деньги успели вывести».

    В любом случае операция эта незаконная. И смешно прятать деньги. Следы ведь все равно остаются.

    – Если выяснится, что деньги были сняты Глушаковым незаконно, а не по ошибке оператора банка?

    – Тогда мы обратимся в правоохранительные органы с проведением проверки. Они и будут решать, есть ли в действиях Глушакова состав преступления и какое наказание он заслуживает.

    Спортсмены почему-то предпочитают не договориться или извиниться, а включают «бычку». Таким образом мы скоро соберем сборную команду по футболу АУЕ.

    Вообще странная ситуация сейчас происходит в футбольном мире. Вроде все истории разные, но прослеживается единая закономерность – феерическая глупость, отсутствие логики и здравого смысла.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы российских футболистов в 2018-м

    Источник: «Московский комсомолец»

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    16.10.2018 00:10
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 16 октября 2018, 19:35

      Интересный у нас футбол

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:28

      Когда мелькают такие суммы ,могут появится компетентные люди ,которые все раз рулят.

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 октября 2018, 11:40

      Удивительно читать в комментариях "мысли" о том, кем заработано общее имущество семьи и праве распоряжаться им.
      Так не женитесь, сами вынашивайте , рожайте и воспитывайте детей. Хотела бы я посмотреть на Глушакова года три в декретном отпуске (это же такая карьера, мама мия, и перспективы по службе)
      Есть еще вариант - изобретайте что-то интеллектуальное, а не мячик гоняйте, и тогда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата не будет входить в общее имущество супругов.
      Ну в крайнем случае (если с интеллектом совсем туго) - есть брачный договор.

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 16 октября 2018, 10:44

      ох какие суммы.. если б я знал, что все равно потеряю эти деньги, то лучше бы на благотворительность все отдал, чем той кто их вообще не заслужил.


      насколько я знаю можно договориться, что бы он по договору обеспечивал детей всем необходимым и так было бы правильно, но ведь нет, она хочет тупо заработать на разводе.

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 октября 2018, 08:19

      жлобы наши футболёры

      2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 16 октября 2018, 07:50

      Интересно а сколько из «семейных» денег заработано ей лично? Меня терзает подозрение что нисколько она сома не заработала!!!!!

      6
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 16 октября 2018, 06:32

      халявщицы,какие *** совместные ,чо тоже работала что ли?

      5
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 октября 2018, 05:17

      Глушаков деньги сам заработал, имеет полное право ими распоряжаться.

      5
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      Рейтинг: +232

      hofman 16 октября 2018, 02:24

      А как пиарили их жён, перед чемпионатом мира. Что не футболист, то идеальная семья

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > hofman 16 октября 2018, 13:32

      кого-то пиарили... только ни глушака, ни мамая с кокорой на чм небыло

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      Рейтинг: +1501

      777+ 16 октября 2018, 00:55

      В последнее время поговорка: "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА, ДВА УМНЫХ, А ТРЕТИЙ ФУТБОЛИСТ" - становится мего-актуальной! И что самое смешное эти ребята и жен себе под стать выбирают....)))))

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 777+ 16 октября 2018, 09:12

      ...но оба были инженеры и босые, а третий в шоколаде.

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      Рейтинг: +1501

      777+ > vladimir-7 16 октября 2018, 10:48

      Может быть и так, а может и нет - каждому свое.... Только в скором будущем, я так думаю, таких спортсменов будут вспоминать не по их наградам, коих совсем мало, а вот по таким историям......

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 777+ 16 октября 2018, 17:04

      А у нас принято долго помнить плохое, а хорошее забывают сразу.

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