Адвокат жены Глушакова: «Спортсмены почему-то включают «бычку». Собирается сборная АУЕ»

Сергей Жорин, адвокат Дарьи, жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова отреагировал на информацию о том, что футболист вывел 300 миллионов рублей с семейного счета.

Действие рассматривается в контексте развода Глушаковых. Ранее Дарья опубликовала видео, на котором игрок красно-белых замечен в бане с девушкой. Дарья назвала ее проституткой.

– Глушаков успел вывести 200 миллионов рублей до того, как мы успели наложить арест на счета. Когда он начал выводить эти деньги, Дарье стали приходить СМС-сообщения о снятии миллионов.

Тогда нами было принято решение подать иск о разделе имущества и наложить арест на совместно нажитое имущество – квартиры, машины, вклады, депозиты.

Но вдруг поступила информация, что после ареста со счетов выведено еще 100 миллионов рублей. Сейчас мы официально запрашиваем все выписки из банка.

Если подтвердятся наши опасения, мы обратимся в правоохранительные органы для вынесения процессуального решение.

– Как можно вывести деньги, на которые наложен арест?

– Существует человеческий фактор. Деньги ведь большие. Можно договориться. Банку мы тоже зададим вопросы. Скорее всего, услышим такие ответы, типа «у нас база зависла на 15 минут, в это время деньги успели вывести».

В любом случае операция эта незаконная. И смешно прятать деньги. Следы ведь все равно остаются.

– Если выяснится, что деньги были сняты Глушаковым незаконно, а не по ошибке оператора банка?

– Тогда мы обратимся в правоохранительные органы с проведением проверки. Они и будут решать, есть ли в действиях Глушакова состав преступления и какое наказание он заслуживает.

Спортсмены почему-то предпочитают не договориться или извиниться, а включают «бычку». Таким образом мы скоро соберем сборную команду по футболу АУЕ.

Вообще странная ситуация сейчас происходит в футбольном мире. Вроде все истории разные, но прослеживается единая закономерность – феерическая глупость, отсутствие логики и здравого смысла.

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