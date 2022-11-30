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    «Постараюсь *** его». Участник «Дома-2» Олег Майами грозится избить экс-игрока «Спартака» Тигиева

    Участник Медиалиги Олег Майами неодобрительно высказался об игроке команды «Броук Бойз» Георгии Тигиеве. Майами угрожает футболисту расправой.

    «У меня к Тиге особое отношение – негативное. Я не играю с ним в дружбу, а он хочет со мной этого. Он хайпует на моем имени.

    Что я буду делать с ним? *** [бить]. Постараюсь *** [избить] его», – сказал Майами в видео, опубликованном в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

    • Тигиев провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ.
    • Он брал с командой чемпионство.
    • С 2021 года Тигиев находится без профессионального клуба.

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