«Постараюсь *** его». Участник «Дома-2» Олег Майами грозится избить экс-игрока «Спартака» Тигиева

Участник Медиалиги Олег Майами неодобрительно высказался об игроке команды «Броук Бойз» Георгии Тигиеве. Майами угрожает футболисту расправой.
«У меня к Тиге особое отношение – негативное. Я не играю с ним в дружбу, а он хочет со мной этого. Он хайпует на моем имени.
Что я буду делать с ним? *** [бить]. Постараюсь *** [избить] его», – сказал Майами в видео, опубликованном в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.
- Тигиев провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ.
- Он брал с командой чемпионство.
- С 2021 года Тигиев находится без профессионального клуба.
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Источник: Бомбардир.ру