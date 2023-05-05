Тигиев рассказал, как во время игры за «Спартак» у него «вымогали» деньги

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как работал с психологом.

– А ты вообще с психологом занимался?

– Лет пять назад. Тогда я был в «Спартаке». Мне было интересно, что это за работа такая. Я сам себе психолог. Мне не нужен психолог.

Я пришел, 40 минут пообщался, десятку отдал. Психолог не могла дальше со мной дискутировать. Я пришел с ней спорить, что это выдуманная профессия.

Она еще записывала меня на курс. Светлана ее звали. Просто такая вымогательница денег. Так все красиво: кабинет, психолог Светлана. Слишком серьезно.

Сейчас Тигиев играет в медиафутбол.

В «Спартаке» 27-летний игрок был в 2017-2021 годах.

С командой он брал чемпионство и Суперкубок России.

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