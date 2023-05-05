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  • Тигиев рассказал, как во время игры за «Спартак» у него «вымогали» деньги

Тигиев рассказал, как во время игры за «Спартак» у него «вымогали» деньги

5 мая 2023, 23:57
12

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как работал с психологом.

– А ты вообще с психологом занимался?

– Лет пять назад. Тогда я был в «Спартаке». Мне было интересно, что это за работа такая. Я сам себе психолог. Мне не нужен психолог.

Я пришел, 40 минут пообщался, десятку отдал. Психолог не могла дальше со мной дискутировать. Я пришел с ней спорить, что это выдуманная профессия.

Она еще записывала меня на курс. Светлана ее звали. Просто такая вымогательница денег. Так все красиво: кабинет, психолог Светлана. Слишком серьезно.

  • Сейчас Тигиев играет в медиафутбол.
  • В «Спартаке» 27-летний игрок был в 2017-2021 годах.
  • С командой он брал чемпионство и Суперкубок России.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (12)
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eugen-han
1683322695
Если не ошибаюсь, у него были проблемы с наркотиками или алкоголем (?)
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Дядя Серёжа
1683337280
Лечил я спину у невролога, 1600р приём + блокады уколы лекарства. Пришёл в клинику нейрохирург на проведение консультации, всего 500р, поглядел мне в глаза, сказал, что у меня проблемы в позвоночнике и необходимо прийти к ним в клинику на приём, 2200р. Вот это психолог
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Fancyfall
1683346521
если клиент долб...б, почему психолог в этом виноват? и причём здесь Спартак?
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momwig_
1683349940
В принципе, среди психологов действительно много таких, пользы от которых больше если к ним не ходить. Но когда об этом рассуждает человек, прочитавший за жизнь полторы книжки, включая правила игры в футбол и букварь... Становится понятно, почему такой... кхм, сильный игрок в 27 лет играет в "медиафутбол".
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alefreddy
1683355894
Зюба главный психолог и про деньги все знает дорога к нему нужна
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Persona_non_Grata
1683362835
Главное - надо упомянуть "Спартак" , без этого новость выеденного яйца не стоит !!!
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