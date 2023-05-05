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    • Тигиев рассказал, как во время игры за «Спартак» у него «вымогали» деньги

    Тигиев рассказал, как во время игры за «Спартак» у него «вымогали» деньги

    Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как работал с психологом.

    – А ты вообще с психологом занимался?

    – Лет пять назад. Тогда я был в «Спартаке». Мне было интересно, что это за работа такая. Я сам себе психолог. Мне не нужен психолог.

    Я пришел, 40 минут пообщался, десятку отдал. Психолог не могла дальше со мной дискутировать. Я пришел с ней спорить, что это выдуманная профессия.

    Она еще записывала меня на курс. Светлана ее звали. Просто такая вымогательница денег. Так все красиво: кабинет, психолог Светлана. Слишком серьезно.

    • Сейчас Тигиев играет в медиафутбол.
    • В «Спартаке» 27-летний игрок был в 2017-2021 годах.
    • С командой он брал чемпионство и Суперкубок России.

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    Источник: Sports.ru

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    05.05.2023 23:57
    Комментарии14
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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata 6 мая, 11:47

      Главное - надо упомянуть "Спартак" , без этого новость выеденного яйца не стоит !!!

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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 6 мая, 09:51

      Зюба главный психолог и про деньги все знает дорога к нему нужна

      0
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 6 мая, 08:12

      В принципе, среди психологов действительно много таких, пользы от которых больше если к ним не ходить. Но когда об этом рассуждает человек, прочитавший за жизнь полторы книжки, включая правила игры в футбол и букварь... Становится понятно, почему такой... кхм, сильный игрок в 27 лет играет в "медиафутбол".

      0
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      Рейтинг: +2609

      serglider > momwig_ 6 мая, 15:57

      Да, собственно чел особо не отличается от большенства своих сверстников))) Любит бабло, пожрать, выпить, телок и тачки! По этому к 27 годам играть на высоком уровне уже не в состоянии, да и мотивации нет. Зачем ему вообще психолог? Его все устраивает, кроме зарплаты))) Менять что-то не имеет смысла, так как бросить бухать и телок, сесть на режим и упорно тренироваться, вовсе не значит, что он начнет лучше играть. Да, еще психолог его убедит, что во всем виноваты его родители, а не он)))

      0
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      Рейтинг: +3515

      Fancyfall 6 мая, 07:15

      если клиент долб...б, почему психолог в этом виноват?
      и причём здесь Спартак?

      4
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      ...
      Рейтинг: +14587

      Алексей З > Fancyfall 6 мая, 08:47

      Согласен 100%

      1
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      Рейтинг: +18705

      ilichkadr > Fancyfall 6 мая, 09:17

      "причём здесь Спартак?"
      В Спартаке больше платили. поэтому психолог и стала с ним работать. Чем дурнее клиент, тем больше у него можно вытащить бабла. Это классика жанра.

      1
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 6 мая, 04:41

      Лечил я спину у невролога, 1600р приём + блокады уколы лекарства. Пришёл в клинику нейрохирург на проведение консультации, всего 500р, поглядел мне в глаза, сказал, что у меня проблемы в позвоночнике и необходимо прийти к ним в клинику на приём, 2200р.
      Вот это психолог

      1
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 6 мая, 04:42

      А заголовок сделан как будто Спартак у него деньги вымогал.

      8
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      Рейтинг: +2609

      serglider > Дядя Серёжа 6 мая, 16:08

      Если клуб обязал его посещать психолога, то таки похоже на вымогательство! В свое время работал в одной фирме, так руководство обязало всех сотрудников пройти пройти психологический эффективной тренинг работы с клиентами за свой счет. Так "психолог" проводивший тренинг, был бывший коллега наших руководителей, не имевший профильного образования. Не удивлюсь, что бабки они вместе потом пилили. Ну, а психолог Светлана вероятно просто сосала у кого надо, а тот делал ей клиентуру из игроков Спартача и нужное резюме)))

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      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 6 мая, 18:25

      Минздрав

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      Рейтинг: +554

      eugen-han 6 мая, 00:38

      Если не ошибаюсь, у него были проблемы с наркотиками или алкоголем (?)

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      Рейтинг: +2609

      serglider > eugen-han 6 мая, 16:10

      А у кого их только не было?))) Только без "или"))) Тут нужно конкретно лечить, а не промывать мозги!

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      Рейтинг: +2053

      DMитрий 6 мая, 00:24

      В основном согласен. Большой (да и не только) спортсмен в любом виде спорта должен уметь разобраться в себе, а не полагаться на неизвестно кого, которого потом в нужный момент не будет рядом и вообще, который видит тебя может в первые и уже строит умозаключения. Чем меньше за тобой убирают сопли другие, тем сильнее становишься сам.

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