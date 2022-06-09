«Дурачок. Несерьезно относился к себе и все просрал». Тимофеев – о Тигиеве

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев высказался об экс-партнере по «Спартаку» Георгию Тигиеву.
– Тигиев не воспитанник, но тоже подавал надежды. Что ему помешало заиграть?
– Тигиев, не в обиду ему, дурачок. Сам все просрал. У него были все данные, чтобы играть в футбол на высоком уровне.
Он несерьезно относился к себе, делал все на пофигу. Поэтому и не заиграл.
- Тигиев был в «Спартаке» с 2017 по 2021 год.
- За основную команду он провел 7 матчей.
- Новый клуб защитник себе так и не нашел.
Источник: Sport24