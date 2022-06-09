«Дурачок. Несерьезно относился к себе и все просрал». Тимофеев – о Тигиеве

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев высказался об экс-партнере по «Спартаку» Георгию Тигиеву.

– Тигиев не воспитанник, но тоже подавал надежды. Что ему помешало заиграть?

– Тигиев, не в обиду ему, дурачок. Сам все просрал. У него были все данные, чтобы играть в футбол на высоком уровне.

Он несерьезно относился к себе, делал все на пофигу. Поэтому и не заиграл.