Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Я из Беслана, не видел роскоши»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, были ли у него проблемы с алкоголем в период карьеры в московском клубе.

– Все-таки у тебя есть объяснение, почему ты «поплыл»?

– Не знаю, может, мне женского внимания хотелось. У меня бабки появились, начал выпендриваться... Думаю, пацаны поймут, о чем я.

– Девушки – это одна история, но ты начал баловаться алкоголем. Много?

– Я мог отдохнуть. А кто распространяет про меня догадки и слухи, сразу идут ***. Они только и могут что-то вбрасывать. Я рассказываю, как было. Мне так стыдно... Понимаю, что отец и мать это прочитают.

Да, мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Да, это неприемлемо, но такое было.

Видел интервью Алиева, он рассказывал про свои гулянки. У меня такого не было. Я много про себя слышал, читал: «Тига – это, Тига – то». Пошли они ***! В лицо мне это никто не скажет, а за спиной говорить все могут.

– Тебя кто-то из команды пытался вытащить из этого?

– Возможно, сейчас кто-то вспомнит и скажет, что он как-то пытался на меня повлиять. Но в тот момент я бы любого послал. Ты ничего не поймешь, пока сам не осознаешь.

Я все понял только в прошлом году в разговоре с отцом. Мне много чего говорили, но я про себя думал: «Контракт есть, бабки есть, все будет нормально». Ни чьи слова я всерьез не воспринимал.

Если бы родители были со мной рядом в тот момент, все бы по-другому пошло. Но что уже поделаешь?! Списываю все на молодость.

Я из Беслана, никогда ничего не видел: ни роскоши, ни города такого, ни машин... А потом увидел деньги.