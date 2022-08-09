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    Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Я из Беслана, не видел роскоши»

    Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, были ли у него проблемы с алкоголем в период карьеры в московском клубе.

    – Все-таки у тебя есть объяснение, почему ты «поплыл»?

    – Не знаю, может, мне женского внимания хотелось. У меня бабки появились, начал выпендриваться... Думаю, пацаны поймут, о чем я.

    – Девушки – это одна история, но ты начал баловаться алкоголем. Много?

    – Я мог отдохнуть. А кто распространяет про меня догадки и слухи, сразу идут ***. Они только и могут что-то вбрасывать. Я рассказываю, как было. Мне так стыдно... Понимаю, что отец и мать это прочитают.

    Да, мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Да, это неприемлемо, но такое было.

    Видел интервью Алиева, он рассказывал про свои гулянки. У меня такого не было. Я много про себя слышал, читал: «Тига – это, Тига – то». Пошли они ***! В лицо мне это никто не скажет, а за спиной говорить все могут.

    – Тебя кто-то из команды пытался вытащить из этого?

    – Возможно, сейчас кто-то вспомнит и скажет, что он как-то пытался на меня повлиять. Но в тот момент я бы любого послал. Ты ничего не поймешь, пока сам не осознаешь.

    Я все понял только в прошлом году в разговоре с отцом. Мне много чего говорили, но я про себя думал: «Контракт есть, бабки есть, все будет нормально». Ни чьи слова я всерьез не воспринимал.

    Если бы родители были со мной рядом в тот момент, все бы по-другому пошло. Но что уже поделаешь?! Списываю все на молодость.

    Я из Беслана, никогда ничего не видел: ни роскоши, ни города такого, ни машин... А потом увидел деньги.

    • Тигиев был в «Спартаке» с 2017 по 2021 год.
    • За основную команду он провел 7 матчей.
    • Сейчас 27-летний футболист играет за «Броук Бойз» из Медиалиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +507

      vsolon 1 час назад

      дятел он и в Беслане дятел....

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      Рейтинг: +9384

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Кто это ?

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      Рейтинг: +1603

      кто там 3 часа назад

      Ахаха)
      спартак портит людей( от урунова то же ждём такой рассказ)

      А так смешно читать этого паталатого. Такой правильный: мама с папой прочитают, ой как плохо. А сам через предложение, кого то всё на буй посылает и прочее.

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      Рейтинг: +805

      Rabinovi_ch 3 часа назад

      На Головина тоже много бабок свалилось, только чет ему нет повода никого ***** посылать, хотя он из Калтана (Кемеровская область) и тоже "не видел: ни роскоши, ни города такого, ни машин"

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