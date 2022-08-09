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  • Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Я из Беслана, не видел роскоши»

Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Я из Беслана, не видел роскоши»

9 августа 2022, 13:35
5

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, были ли у него проблемы с алкоголем в период карьеры в московском клубе.

– Все-таки у тебя есть объяснение, почему ты «поплыл»?

– Не знаю, может, мне женского внимания хотелось. У меня бабки появились, начал выпендриваться... Думаю, пацаны поймут, о чем я.

– Девушки – это одна история, но ты начал баловаться алкоголем. Много?

– Я мог отдохнуть. А кто распространяет про меня догадки и слухи, сразу идут ***. Они только и могут что-то вбрасывать. Я рассказываю, как было. Мне так стыдно... Понимаю, что отец и мать это прочитают.

Да, мог выпить, любил отдохнуть – и что с этого? Да, это неприемлемо, но такое было.

Видел интервью Алиева, он рассказывал про свои гулянки. У меня такого не было. Я много про себя слышал, читал: «Тига – это, Тига – то». Пошли они ***! В лицо мне это никто не скажет, а за спиной говорить все могут.

– Тебя кто-то из команды пытался вытащить из этого?

– Возможно, сейчас кто-то вспомнит и скажет, что он как-то пытался на меня повлиять. Но в тот момент я бы любого послал. Ты ничего не поймешь, пока сам не осознаешь.

Я все понял только в прошлом году в разговоре с отцом. Мне много чего говорили, но я про себя думал: «Контракт есть, бабки есть, все будет нормально». Ни чьи слова я всерьез не воспринимал.

Если бы родители были со мной рядом в тот момент, все бы по-другому пошло. Но что уже поделаешь?! Списываю все на молодость.

Я из Беслана, никогда ничего не видел: ни роскоши, ни города такого, ни машин... А потом увидел деньги.

  • Тигиев был в «Спартаке» с 2017 по 2021 год.
  • За основную команду он провел 7 матчей.
  • Сейчас 27-летний футболист играет за «Броук Бойз» из Медиалиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (5)
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Rabinovi_ch
1660042045
На Головина тоже много бабок свалилось, только чет ему нет повода никого ***** посылать, хотя он из Калтана (Кемеровская область) и тоже "не видел: ни роскоши, ни города такого, ни машин"
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кто там
1660043651
Ахаха) спартак портит людей( от урунова то же ждём такой рассказ) А так смешно читать этого паталатого. Такой правильный: мама с папой прочитают, ой как плохо. А сам через предложение, кого то всё на буй посылает и прочее.
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САДЫЧОК
1660047216
Кто это ?
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vsolon
1660049358
дятел он и в Беслане дятел....
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Ганнибал Лектор
1660232979
Взял и все просрал
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