Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Георгий Тигиев - статистика

    Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Львович
    Фамилия Тигиев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июня 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-2 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    01.08.2020 1' -90' Чертаново (Москва) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    • Читайте нас: 
    11