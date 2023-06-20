«Любит потусить, но не бухает»: Тигиев – о Промесе

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о бывшем одноклубнике Квинси Промесе.

Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

– Квинси всегда отзывчивый и общительный, на позитиве. Если шeл куда-то отдыхать, звал с собой. Он добряк.

Когда увидел что к 1,5 годам приговорили, чуть неприятно стало. О нeм плохого ничего не могу вспомнить, нет плохих качеств. Не любит проигрывать, команду настроит, нужные слова подберeт.

Я с ним познакомился ещe, когда был в «Анжи». У нас мини-сбор в Кратово был, Эбесилио меня подтянул, говорил, что там Промес будет. А они в «Калина-баре» на Арбате отдыхали, там и познакомились.

– Голландцы – кайфарики?

– Эбесилио – ещe тот кайфарик. Промес тоже любит потусить, но он не бухает. Выпьем максимум апероль.

Вот Эбисилио нормально заливался. Был момент в Минске, тогда белорусы с голландцами играли, мне в два часа ночи позвонил диджей с клуба, хотел сказать, что там Промес и чтобы я подтянулся.

Я никогда телефон на без звука не ставил, а тогда поставил. Промес говорил ему: «Позови Тигу».