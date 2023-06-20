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    «Любит потусить, но не бухает»: Тигиев – о Промесе

    Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о бывшем одноклубнике Квинси Промесе.

    • Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    – Квинси всегда отзывчивый и общительный, на позитиве. Если шeл куда-то отдыхать, звал с собой. Он добряк.

    Когда увидел что к 1,5 годам приговорили, чуть неприятно стало. О нeм плохого ничего не могу вспомнить, нет плохих качеств. Не любит проигрывать, команду настроит, нужные слова подберeт.

    Я с ним познакомился ещe, когда был в «Анжи». У нас мини-сбор в Кратово был, Эбесилио меня подтянул, говорил, что там Промес будет. А они в «Калина-баре» на Арбате отдыхали, там и познакомились.

    – Голландцы – кайфарики?

    – Эбесилио – ещe тот кайфарик. Промес тоже любит потусить, но он не бухает. Выпьем максимум апероль.

    Вот Эбисилио нормально заливался. Был момент в Минске, тогда белорусы с голландцами играли, мне в два часа ночи позвонил диджей с клуба, хотел сказать, что там Промес и чтобы я подтянулся.

    Я никогда телефон на без звука не ставил, а тогда поставил. Промес говорил ему: «Позови Тигу».

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2914

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Свинси Промяс спец по дорожкам, а не по алкоголю. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +73

      Дед otmoros 1 час назад

      Вспомнил! В Спартаке уже был такой же праативный голландец! Тенденция, закономерность, традиция? Одолевают смутные сомнения...

      1
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      Рейтинг: +12243

      ВетеR 1 час назад

      не бухает - нюхает

      2
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      Рейтинг: +1072

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Трезвенник, язвенник, наркодиллер, девочками не интересуется. Такой противный голландец!

      2
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      Рейтинг: +22908

      Persona_non_Grata > Чехов на Садовой 14 минут назад

      Не знал , что ты голландец - думал шотландец ( Шотландский сеттер ), впрочем я не силен в породах собак, но резюме ты своё разместил достойное !))

      0
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      Рейтинг: +487

      Romeo 123 2 часа назад

      Зачем бухать он нюхает, мог бы и не намекать

      5
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      Рейтинг: +73

      Дед otmoros 2 часа назад

      Понятное дело что не бухарик! Какой дурак ( он же из голландии) будет водку жрать ежели можно кокосом закинуться. Шалунишка нидерландский.

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