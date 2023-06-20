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«Любит потусить, но не бухает»: Тигиев – о Промесе

20 июня 2023, 15:15
13

Экс-защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о бывшем одноклубнике Квинси Промесе.

  • Его приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

– Квинси всегда отзывчивый и общительный, на позитиве. Если шeл куда-то отдыхать, звал с собой. Он добряк.

Когда увидел что к 1,5 годам приговорили, чуть неприятно стало. О нeм плохого ничего не могу вспомнить, нет плохих качеств. Не любит проигрывать, команду настроит, нужные слова подберeт.

Я с ним познакомился ещe, когда был в «Анжи». У нас мини-сбор в Кратово был, Эбесилио меня подтянул, говорил, что там Промес будет. А они в «Калина-баре» на Арбате отдыхали, там и познакомились.

– Голландцы – кайфарики?

– Эбесилио – ещe тот кайфарик. Промес тоже любит потусить, но он не бухает. Выпьем максимум апероль.

Вот Эбисилио нормально заливался. Был момент в Минске, тогда белорусы с голландцами играли, мне в два часа ночи позвонил диджей с клуба, хотел сказать, что там Промес и чтобы я подтянулся.

Я никогда телефон на без звука не ставил, а тогда поставил. Промес говорил ему: «Позови Тигу».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Тигиев Георгий Промес Квинси
Комментарии (13)
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Дед otmoros
1687265646
Понятное дело что не бухарик! Какой дурак ( он же из голландии) будет водку жрать ежели можно кокосом закинуться. Шалунишка нидерландский.
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Romeo 123
1687266529
Зачем бухать он нюхает, мог бы и не намекать
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Чехов на Садовой
1687266551
Трезвенник, язвенник, наркодиллер, девочками не интересуется. Такой противный голландец!
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ВетеR
1687269405
не бухает - нюхает
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Дед otmoros
1687270266
Вспомнил! В Спартаке уже был такой же праативный голландец! Тенденция, закономерность, традиция? Одолевают смутные сомнения...
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АЛЕКС 58
1687277510
Чёрный ангелок с белыми крылышками. Бомбардир уже рассказывал о его посиделках до утра в барах
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