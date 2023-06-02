Джикия назвал самого техничного и умного футболиста, с которым играл

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об экс-одноклубнике Джано Ананидзе.
– Самый техничный футболист, с которым играл на одном поле?
– Джано Ананидзе. Это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист – с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением.
Да, многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт. Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же, что и я.
- Джано провел за «Спартак» 122 матча в РПЛ, забил 12 голов.
- С командой он брал чемпионство.
- 30-летний грузин завершил карьеру в прошлом году.
Источник: «Матч ТВ»