Джикия назвал самого техничного и умного футболиста, с которым играл

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об экс-одноклубнике Джано Ананидзе.

– Самый техничный футболист, с которым играл на одном поле?

– Джано Ананидзе. Это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист – с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением.

Да, многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт. Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же, что и я.