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    • Джикия назвал самого техничного и умного футболиста, с которым играл

    Джикия назвал самого техничного и умного футболиста, с которым играл

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об экс-одноклубнике Джано Ананидзе.

    – Самый техничный футболист, с которым играл на одном поле?

    Джано Ананидзе. Это самый техничный футболист, которого видел. Самый умный футболист – с прекрасным тонким пасом вперед, с идеальным мышлением.

    Да, многие скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но это просто факт. Многие, кто был с ним на поле, кто видел его игру и кто разбирается в футболе, скажут то же, что и я.

    • Джано провел за «Спартак» 122 матча в РПЛ, забил 12 голов.
    • С командой он брал чемпионство.
    • 30-летний грузин завершил карьеру в прошлом году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2023 10:33
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    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +10

      Boniphatsy 23 часа назад

      а вот с позиции Ананидзе самый техничный это Дзюба )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Romeo 123 23 часа назад

      С такой фамилией не поспорить, но дзюба лучший анан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2536

      alefreddy 2 июня, 12:16

      однако пользы от него мало постоянный лазарет на протяжении долгого периода

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 2 июня, 11:35

      Насколько его помню, Джано сильно страдал от своей медлительности, комплекции и фамилии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 2 июня, 10:57

      Ананидзе, как и сам Джикия несостоявшиеся спартаковские герои. Есть вагон и маленькая тележка игроков в РПЛ, которые возили Джикию нещадно по полю. Ну, раз он так хочет, надо с ним соглашаться, он так видит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 2 июня, 10:41

      Джикия: – Самый техничный футболист, с которым играл на одном поле - это Артем ДЗЮБА. В памятном для Спартака матче с Зенитом, когда мы проиграли со счетом 7:1(СЕМЬ : ОДИН), Дзюба тоже отличился!...)))

      3
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