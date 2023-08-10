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    • «Мог стать как Модрич, все знал в футболе»: Божович – о бывшем игроке «Спартака»

    «Мог стать как Модрич, все знал в футболе»: Божович – о бывшем игроке «Спартака»

    Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался об бывшем игроке «Спартака» Джано.

    – Знаменитый болельщик «Спартака», покойный ныне певец Александр Градский говорил, что красно-белым нужно было одновременно покупать Зиньковского и Соболева. Первый бы навешивал, второй – замыкал.

    – Соболев быстрее раскрылся. А за Зиньковским нужно бежать и говорить: «Давай, Зина!» Он обижается и отвечает: «Зачем за мной бежишь?» Да потому что ты можешь!

    – За кого из не реализовавших себя игроков, помимо Ребко, вам обидно?

    – За Джано. Классный игрок! По своим данным он как Модрич. Мог бы быть на его уровне. Все в футболе знал, все понимал!

    Была интересная статистика – по Instat, он практически не вступал в единоборства. Не потому, что боялся борьбы. А потому что все решал раньше. Видел, где надо оказаться и куда пас отдать.

    • Джано провел за «Спартак» 122 матча в РПЛ, забил 12 голов.
    • С командой он брал чемпионство.
    • 30-летний грузин завершил карьеру в прошлом году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2023 18:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      kommy 11 августа, 10:33

      Божович работал с Джано в "Ростове", а написали про все клубы, кроме него))

      "Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался об бывшем игроке «Спартака» Джано."

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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 10 августа, 20:22

      Мог бы быть, если бы не вляпался в свинарню. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4532

      ziborock 10 августа, 19:31

      И Пато мог бы быть лучшим если бы не ломался!

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      Рейтинг: +137

      Купа Купыч 10 августа, 18:57

      Вечно больной Джано.Хрусталь.

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