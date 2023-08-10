«Мог стать как Модрич, все знал в футболе»: Божович – о бывшем игроке «Спартака»

Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался об бывшем игроке «Спартака» Джано.

– Знаменитый болельщик «Спартака», покойный ныне певец Александр Градский говорил, что красно-белым нужно было одновременно покупать Зиньковского и Соболева. Первый бы навешивал, второй – замыкал.

– Соболев быстрее раскрылся. А за Зиньковским нужно бежать и говорить: «Давай, Зина!» Он обижается и отвечает: «Зачем за мной бежишь?» Да потому что ты можешь!

– За кого из не реализовавших себя игроков, помимо Ребко, вам обидно?

– За Джано. Классный игрок! По своим данным он как Модрич. Мог бы быть на его уровне. Все в футболе знал, все понимал!

Была интересная статистика – по Instat, он практически не вступал в единоборства. Не потому, что боялся борьбы. А потому что все решал раньше. Видел, где надо оказаться и куда пас отдать.