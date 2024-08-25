Агент рассказал, что делает Ананидзе после окончания карьеры

Бывший агент экс-полузащитника «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе Реваз Челебадзе рассказал, почему футболист завершил карьеру и нынешем бизнесе экс-игрока.

«Джано через меня попал в свое время в «Спартак» из киевского «Динамо». Тогда получилось так, что ему надо было сменить команду. В «Спартаке» Джано заиграл неплохо, но ему не повезло. Он получил травму, но всегда была одарeннейшим парнем.

Сейчас он занимается строительным бизнесом, он не в футболе. Он как-то связан со строительством гостиниц, хочет стать серьeзным бизнесменом. Дай бог, чтобы ему здесь повезло.

Он пытался играть в грузинском чемпионате, но не смог, потому что у него скользит колено. Никакие операции ему помочь не могут. Джано мог играть на очень серьeзном уровне, но травмы ему не позволили», – сказал Челебадзе.