Джано: «Чем Тиль лучше меня? Ничем. Но «Спартак» заплатил за него 20 миллионов, на лавку его не посадят»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано высказался о конкуренции в столичном клубе.

«После ухода Карреры в «Спартаке» я уже, по сути, доигрывал. Когда пришeл Тедеско, на моей позиции играл Гус Тиль. За него заплатили 20 миллионов, но чем он лучше меня? На мой взгляд, ничем.

На тренировках видно, что хороший парень, но одно дело играть в Нидерландах, другое — в РПЛ. Он пришeл, и мне говорят: «Будешь под Гусом». А это значит сидеть на лавке, потому что его никто туда не посадит ― столько денег же заплатили!

И с этим не было бы проблем, будь он намного сильнее меня. Когда пришeл Алекс, я ему через полчаса тренировки сказал, что дарю своe место. Было видно, что пришeл великий для «Спартака» футболист», — сказал Джано.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?