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Джано: «Чем Тиль лучше меня? Ничем. Но «Спартак» заплатил за него 20 миллионов, на лавку его не посадят»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано высказался о конкуренции в столичном клубе.

«После ухода Карреры в «Спартаке» я уже, по сути, доигрывал. Когда пришeл Тедеско, на моей позиции играл Гус Тиль. За него заплатили 20 миллионов, но чем он лучше меня? На мой взгляд, ничем.

На тренировках видно, что хороший парень, но одно дело играть в Нидерландах, другое — в РПЛ. Он пришeл, и мне говорят: «Будешь под Гусом». А это значит сидеть на лавке, потому что его никто туда не посадит ― столько денег же заплатили!

И с этим не было бы проблем, будь он намного сильнее меня. Когда пришeл Алекс, я ему через полчаса тренировки сказал, что дарю своe место. Было видно, что пришeл великий для «Спартака» футболист», — сказал Джано.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +468

    (Меня за банили) 51 минуту назад

    Сказочный ...

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    Рейтинг: +14097

    NewLife 1 час назад

    Пустое бла-бла.

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    Рейтинг: +26715

    Боцман59rus 1 час назад

    _ не хило им агенты в уши писают, не хило, да так, что начинают в себу верить не по- детски, на пустом месте>)))

    2
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    Рейтинг: +1012

    edw7777 1 час назад

    Искать сейчас справедливость в России дело, ох какое, неблагодарное

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    Рейтинг: +1662

    GermanVo 1 час назад

    Ну, допустим, лучше тем, что играет на поле, а не в лазарете 80% времени проведённого в команде.

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    Рейтинг: +7398

    mihail200606 1 час назад

    Это не тот Тиль,который потом начал постоянно забивать в Голландии? Джано думает,что там чемп слабее?

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    Рейтинг: +15713

    Cleaner 1 час назад

    Джано абидилса...)

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