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  • Джано: «Чем Тиль лучше меня? Ничем. Но «Спартак» заплатил за него 20 миллионов, на лавку его не посадят»

Джано: «Чем Тиль лучше меня? Ничем. Но «Спартак» заплатил за него 20 миллионов, на лавку его не посадят»

25 мая 2022, 19:45
9

Бывший полузащитник «Спартака» Джано высказался о конкуренции в столичном клубе.

«После ухода Карреры в «Спартаке» я уже, по сути, доигрывал. Когда пришeл Тедеско, на моей позиции играл Гус Тиль. За него заплатили 20 миллионов, но чем он лучше меня? На мой взгляд, ничем.

На тренировках видно, что хороший парень, но одно дело играть в Нидерландах, другое — в РПЛ. Он пришeл, и мне говорят: «Будешь под Гусом». А это значит сидеть на лавке, потому что его никто туда не посадит ― столько денег же заплатили!

И с этим не было бы проблем, будь он намного сильнее меня. Когда пришeл Алекс, я ему через полчаса тренировки сказал, что дарю своe место. Было видно, что пришeл великий для «Спартака» футболист», — сказал Джано.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Тил Гус
Комментарии (9)
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mihail200606
1653497837
Это не тот Тиль,который потом начал постоянно забивать в Голландии? Джано думает,что там чемп слабее?
Ответить
GermanVo
1653498110
Ну, допустим, лучше тем, что играет на поле, а не в лазарете 80% времени проведённого в команде.
Ответить
edw7777
1653498157
Искать сейчас справедливость в России дело, ох какое, неблагодарное
Ответить
Боцман59rus
1653498534
_ не хило им агенты в уши писают, не хило, да так, что начинают в себу верить не по- детски, на пустом месте>)))
Ответить
NewLife
1653498689
Пустое бла-бла.
Ответить
(Меня за банили)
1653500735
Сказочный ...
Ответить
Fialet
1653513436
А чего его по имени везде называют? У него фамилия есть. Он что, стесняется, не уважает своих предков?
Ответить
ItalianFootball
1653548904
Вот и полилось после окончания карьеры.
Ответить
portero
1653557741
ну с 20 лямов помыли денег , а с тебя много не взять. арифметика футбола.....
Ответить
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