Джано: «Промес усилит «Спартак». Разве сейчас в команде есть игрок его уровня?»

«Спартак» может вернуть Квинси Промеса. Возможное возвращение прокомментировал экс-партнер нидерландца Джано.

«Конечно, Квинси усилит «Спартак»! Как он может не усилить? Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок его уровня?

Да, мы общаемся с Промесом, но не так часто. Можем написать друг другу в инстаграм.

Все будут рады его возвращению», – считает грузин.