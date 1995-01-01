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    Джано: «Промес усилит «Спартак». Разве сейчас в команде есть игрок его уровня?»

    «Спартак» может вернуть Квинси Промеса. Возможное возвращение прокомментировал экс-партнер нидерландца Джано.

    «Конечно, Квинси усилит «Спартак»! Как он может не усилить? Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок его уровня?

    Да, мы общаемся с Промесом, но не так часто. Можем написать друг другу в инстаграм.

    Все будут рады его возвращению», – считает грузин.

    • Промес хочет завершить карьеру в России.
    • У него есть бизнес в Москве.
    • Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      1-3-5-2 52 минуты назад

      сказал человек не играющий за Спартак!!! ха да конечно усилит... че нет то...))))))))) Господа, в одну воронку ...

      0
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      Рейтинг: +44491

      portero 58 минут назад

      Насколько это вероятно? Если уладит там свои дела может и поиграет в Спартаке...
      Спартак может его команда, бывает такое...

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