Джано: «Промес усилит «Спартак». Разве сейчас в команде есть игрок его уровня?»

«Спартак» может вернуть Квинси Промеса. Возможное возвращение прокомментировал экс-партнер нидерландца Джано.
«Конечно, Квинси усилит «Спартак»! Как он может не усилить? Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок его уровня?
Да, мы общаемся с Промесом, но не так часто. Можем написать друг другу в инстаграм.
Все будут рады его возвращению», – считает грузин.
- Промес хочет завершить карьеру в России.
- У него есть бизнес в Москве.
- Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
Источник: «Спорт-Экспресс»