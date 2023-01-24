Ананидзе назвал идеальный клуб для Дзюбы

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, какой клуб больше всего подходит для нападающего Артема Дзюбы.

«Думаю, «Ростов» бы подошел ему лучше всего. Он играл там — и играл неплохо. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор...

Да, там Карпин... Но из тех команд, где Артем играл, наверное, «Ростов» — идеальный вариант. Хотя, опять же, с Карпиным это вряд ли возможно», — сказал Ананидзе.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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