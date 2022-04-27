Карпин – о завершении карьеры Джано: «Очень жаль, что такой талант не смог раскрыться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость об окончании карьеры своего бывшего игрока Джано. Они были вместе в «Спартаке».

«Очень жаль, что так все сложилось. Такой талант из-за большого количества травм не смог раскрыться. На этом ведь жизнь не заканчивается, он еще совсем молод.

Нужно ли ему идти пробовать себя, как тренера? Я не могу ему советовать, тут он уже сам для себя решить должен», – сказал Карпин.

29-летний Джано – воспитанник «Спартака».

С командой он брал РПЛ.

В сезоне чемпионата Грузии, где игрок выступает за батумское «Динамо», Джано провел 5 матчей, сделал ассист.

Вспомните все российские клубы за всю историю