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Карпин – о завершении карьеры Джано: «Очень жаль, что такой талант не смог раскрыться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость об окончании карьеры своего бывшего игрока Джано. Они были вместе в «Спартаке».

«Очень жаль, что так все сложилось. Такой талант из-за большого количества травм не смог раскрыться. На этом ведь жизнь не заканчивается, он еще совсем молод.

Нужно ли ему идти пробовать себя, как тренера? Я не могу ему советовать, тут он уже сам для себя решить должен», – сказал Карпин.

  • 29-летний Джано – воспитанник «Спартака».
  • С командой он брал РПЛ.
  • В сезоне чемпионата Грузии, где игрок выступает за батумское «Динамо», Джано провел 5 матчей, сделал ассист.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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