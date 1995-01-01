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    В «Спартаке» объяснили присутствие Гулиева и Джано на сборе в Дубае

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, как оказались на тренировочном сборе команды в Дубае Аяз Гулиев и Джано Ананидзе.

    • Оба футболиста были замечены на видео чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который побывал в расположении спартаковцев.
    • Гулиева в мае прошлого года отправили в дубль за нарушение командной дисциплины.
    • С Джано клуб расторг контракт около года назад.

    «Гулиев восстанавливается от травмы вместе с физиотерапевтом команды. Поскольку физиотерапевт находится в Дубае, то и Аяз находится там же. Он работает по индивидуальной программе.

    Джано не находится в команде и посетил Дубай по собственному желанию», – сообщил Фетисов.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5066

      Puddle 39 минут назад

      Тут лютая ошибка: не Гулиев работает по индивидуальной программе, а Джаник, как обычно! ГЫ-ГЫ-ГЫ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Dob13 > Puddle 27 минут назад

      Ой, дураааак....

      2
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