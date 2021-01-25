В «Спартаке» объяснили присутствие Гулиева и Джано на сборе в Дубае

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, как оказались на тренировочном сборе команды в Дубае Аяз Гулиев и Джано Ананидзе.
- Оба футболиста были замечены на видео чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который побывал в расположении спартаковцев.
- Гулиева в мае прошлого года отправили в дубль за нарушение командной дисциплины.
- С Джано клуб расторг контракт около года назад.
«Гулиев восстанавливается от травмы вместе с физиотерапевтом команды. Поскольку физиотерапевт находится в Дубае, то и Аяз находится там же. Он работает по индивидуальной программе.
Джано не находится в команде и посетил Дубай по собственному желанию», – сообщил Фетисов.
Источник: «РБ-Спорт»