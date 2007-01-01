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Каррера – о Джано: «Возможно, он добился меньшего успеха, чем заслуживает»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о вероятном завершении карьеры Джано из-за травм.

«Мне очень жаль, что он завершил карьеру. Джано – великий футболист, большой талант, но прежде всего серьезный профессионал и великий человек, возможно, он добился меньшего успеха, чем заслуживает!

Я искренне желаю ему всего наилучшего в его новой карьере!», – сказал Каррера.

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Источник: «РБ Спорт»

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