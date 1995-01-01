Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Джано: «Планирую ещe поиграть. Для завершения карьеры я ещe пока маленький»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано рассказал, что не собирается заканчивать карьеру в ближайшее время.

    «Планирую ещe поиграть. Для завершения карьеры я ещe пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция.

    Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещe после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всe получилось так, как надо.

    Кто-то говорил, что это серьeзно, кто-то говорил, что само пройдeт. Когда делал реабилитацию в Грузии, а потом начинал бегать, оно снова давало о себе знать. А выкачивать жидкость из колена много раз нельзя. Потом это же колено воспалилось и в «Роторе», – приводит слова Джано «Чемпионат».

    • Джано покинул «Ротор» в начале сентября.
    • Полузащитник из-за травмы так и не дебютировал за волгоградский клуб.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:55
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14446

      derrik2000 46 минут назад

      Жано, Кечинов, Вагиз Хидиятуллин...
      Как напасть какая-то: все ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ, высочайшего европейского уровня футболисты, а подижь ты: серьёзнейшая травма колена и - всё... (((
      Ван Бастен, по-моему, тоже из-за примерно такой же травмы закончил играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      rammax fcsm 1 час назад

      футбольная пиявка...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11385

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Маленькая собачка до старости - щенок . )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      Pudddle > Persona_non_Grata 1 час назад

      ты все философствуешь, вислобрюхий? гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11385

      Persona_non_Grata > Pudddle 1 час назад

      " Да кто есть кто, да кто был кем? — мы никогда не знаем.
      Быть может, тот ( или ЭТОТ ) облезлый пес был раньше негодяем... " ( В. Высоцкий ) )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      Pudddle > Persona_non_Grata 55 минут назад

      Ты там чего, сыворотку на ботве тяпнул? гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11385

      Persona_non_Grata > Pudddle 21 минуту назад

      Ну где тебе дотумкать - ты же только мычать и гыгыкать можешь (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      Pudddle > Persona_non_Grata 9 минут назад

      А ты- любитель поговорить сам с собой! гы-гы-гы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83715
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru