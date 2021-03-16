Джано: «Планирую ещe поиграть. Для завершения карьеры я ещe пока маленький»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано рассказал, что не собирается заканчивать карьеру в ближайшее время.

«Планирую ещe поиграть. Для завершения карьеры я ещe пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция.

Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещe после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всe получилось так, как надо.

Кто-то говорил, что это серьeзно, кто-то говорил, что само пройдeт. Когда делал реабилитацию в Грузии, а потом начинал бегать, оно снова давало о себе знать. А выкачивать жидкость из колена много раз нельзя. Потом это же колено воспалилось и в «Роторе», – приводит слова Джано «Чемпионат».