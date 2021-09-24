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    Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано, но «Спартак» не рассматривал его продажу»

    Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе мог перейти в «Манчестер Сити».

    — Вы рассказывали, что работали с Джано Ананидзе.

    — Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.

    — Что за клуб?

    — «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директоры, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.

    Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола.

    — Была же еще история, когда кто-то хотел купить часть прав на Джано.

    — Раньше это было частым явлением, самый громкий пример тут Тевес. Мне тоже звонили и предлагали 50 процентов прав на Красича за 7 или 8 миллионов евро.

    Это очень удобный вид бизнеса — если понимаешь рынок. Но в последнее время ФИФА ввел ограничения. Сейчас так делать нельзя.

    • Джано выступал за «Спартак» с 2007 по 2020 год.
    • Последним клубом грузина был «Ротор», который он покинул в сентябре.
    • В апреле он подписал контракт с тбилисским «Динамо».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11987

      ilichkadr 10 минут назад

      "Джано безумно одаренный парнишка."
      Однозначно одаренный. Парил мозги спартачам аж 11 лет, больше всех из легионеров. Это дорогого стоит.

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      Рейтинг: +21220

      vladimir-7 19 минут назад

      Джано даже спартаку нх не сдался, а его агент о Европе мечтает.

      0
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      Рейтинг: +156

      Боратти 47 минут назад

      Писали же пол года назад: его хотела заполучить Барса!

      0
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      Рейтинг: +21220

      vladimir-7 > Боратти 22 минуты назад

      Ну да, Барселона Тува, С. Шойгу хлопотал.

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      Рейтинг: +334

      SLADE2019 51 минуту назад

      Если это и правда, в чем лично я очень сомневаюсь, то это в очередной раз свидетельствует о бездарности Федуна и его команды.

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      Рейтинг: +523

      Hoahin 1 час назад

      Ананюга всю карьеру был "мега перспективным", в итоге так и не показал ровным счетом ничего выдающегося. Кавенаги был еще такой в Спартаке, так тоже "мега перспективный" ноль. А Агенты любят вспоминать Юрьев день, когда их подопечных Барселоны да Реалы чуть вот не купили, а по факту дальше слухов в желтухе ничего не было.

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