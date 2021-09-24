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  • Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано, но «Спартак» не рассматривал его продажу»

Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано, но «Спартак» не рассматривал его продажу»

24 сентября 2021, 10:50
14

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе мог перейти в «Манчестер Сити».

— Вы рассказывали, что работали с Джано Ананидзе.

— Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.

— Что за клуб?

— «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директоры, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.

Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола.

— Была же еще история, когда кто-то хотел купить часть прав на Джано.

— Раньше это было частым явлением, самый громкий пример тут Тевес. Мне тоже звонили и предлагали 50 процентов прав на Красича за 7 или 8 миллионов евро.

Это очень удобный вид бизнеса — если понимаешь рынок. Но в последнее время ФИФА ввел ограничения. Сейчас так делать нельзя.

  • Джано выступал за «Спартак» с 2007 по 2020 год.
  • Последним клубом грузина был «Ротор», который он покинул в сентябре.
  • В апреле он подписал контракт с тбилисским «Динамо».

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Джано
Комментарии (14)
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Hoahin
1632470642
Ананюга всю карьеру был "мега перспективным", в итоге так и не показал ровным счетом ничего выдающегося. Кавенаги был еще такой в Спартаке, так тоже "мега перспективный" ноль. А Агенты любят вспоминать Юрьев день, когда их подопечных Барселоны да Реалы чуть вот не купили, а по факту дальше слухов в желтухе ничего не было.
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SLADE2019
1632474224
Если это и правда, в чем лично я очень сомневаюсь, то это в очередной раз свидетельствует о бездарности Федуна и его команды.
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vladimir-7
1632476180
Джано даже спартаку нх не сдался, а его агент о Европе мечтает.
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ilichkadr
1632476719
"Джано безумно одаренный парнишка." Однозначно одаренный. Парил мозги спартачам аж 11 лет, больше всех из легионеров. Это дорогого стоит.
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Вомбат
1632477443
Мне кажется из интервью выпали вот какие слова: Почему именно Манчестер Сити, а не Реал и не Барселона? Потому что это название первым пришло мне в голову.
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JTherry
1632479083
продавать надо было вовремя, когда был спрос, а не заниматься воспоминаниями, когда уже поезд ушел...
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Томик
1632482167
"Манчестер Сити" хотел купить Джано"? В качестве благотворительности разве что.
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nik55
1632484106
Футбольный агент Алан Прудников -----трепло---меня тоже приглашали ведущие клубы но ты докажи обратное
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slavа0508
1632489085
Вот любят у нас через несколько лет . говорить что Реал хотел купить . Манчестер хотел купить . пустая болтовня ...
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zarsm
1632514102
че вы за токсики? Джано реально хорош был, но травмы не дали ему в полной мере раскрыть талант
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