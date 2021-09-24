Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано, но «Спартак» не рассматривал его продажу»

Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе мог перейти в «Манчестер Сити».
— Вы рассказывали, что работали с Джано Ананидзе.
— Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.
— Что за клуб?
— «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директоры, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.
Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола.
— Была же еще история, когда кто-то хотел купить часть прав на Джано.
— Раньше это было частым явлением, самый громкий пример тут Тевес. Мне тоже звонили и предлагали 50 процентов прав на Красича за 7 или 8 миллионов евро.
Это очень удобный вид бизнеса — если понимаешь рынок. Но в последнее время ФИФА ввел ограничения. Сейчас так делать нельзя.
- Джано выступал за «Спартак» с 2007 по 2020 год.
- Последним клубом грузина был «Ротор», который он покинул в сентябре.
- В апреле он подписал контракт с тбилисским «Динамо».