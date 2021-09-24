Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Джано, но «Спартак» не рассматривал его продажу»

"Джано безумно одаренный парнишка."
Однозначно одаренный. Парил мозги спартачам аж 11 лет, больше всех из легионеров. Это дорогого стоит.
Футбольный агент Алан Прудников рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе мог перейти в «Манчестер Сити».
— Вы рассказывали, что работали с Джано Ананидзе.
— Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.
— Что за клуб?
— «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директоры, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано.
Жаль — у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола.
— Была же еще история, когда кто-то хотел купить часть прав на Джано.
— Раньше это было частым явлением, самый громкий пример тут Тевес. Мне тоже звонили и предлагали 50 процентов прав на Красича за 7 или 8 миллионов евро.
Это очень удобный вид бизнеса — если понимаешь рынок. Но в последнее время ФИФА ввел ограничения. Сейчас так делать нельзя.
- Джано выступал за «Спартак» с 2007 по 2020 год.
- Последним клубом грузина был «Ротор», который он покинул в сентябре.
- В апреле он подписал контракт с тбилисским «Динамо».