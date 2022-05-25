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  • Джано: «Спартак» Карреры мог спокойно три года брать РПЛ, как «Зенит». Но всe похерили, а повесили на Глушакова»

Джано: «Спартак» Карреры мог спокойно три года брать РПЛ, как «Зенит». Но всe похерили, а повесили на Глушакова»

25 мая 2022, 20:32
5

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вспомнил последний чемпионский сезон московской команды.

«Тот титул – чума. Если бы я в итоге ушeл без чемпионства – это был бы капец. Каррера – главная причина того успеха. Создал атмосферу, подключил своe видение по тактике. Больше футболисту ничего не надо, зарплата каждый месяц капает – всe по кайфу.

Массимо, конечно, нереальный мотиватор, плюс у него был классный переводчик. Но я переводчика во время речей Карреры не слушал. Массимо так говорил, что я сразу итальянский начинал понимать – мурашки бежали.

Очень жаль, что тот «Спартак» развалился. Та команда могла бы спокойно три года выигрывать чемпионство, как «Зенит». Просто еe не нужно было трогать, не надо было привозить кучу игроков, разрушать коллектив. Мы стали чемпионами, а приходят новые люди, которые не лучше нас. У пацанов начинается паника.

Никогда не надо трогать чемпионские команды – не надо им мешать. В итоге всe похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал? Хотя надо сказать, что Глушак не лучший капитан в моей карьере. Лучший – Джикия, настоящий боец», – сказал Джано.

  • «Спартак» завершил этот сезон РПЛ на 10-м месте.
  • В воскресенье «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Джано
Комментарии (5)
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Беспонтий
1653500149
понесло биджо по горкам и пригоркам
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JTherry
1653505059
вроде хвалил команду, а в итоге главное - "зарплата каждый месяц капает - всё по кайфу", а продолжение - чтобы Джикии сделать реверанс про "капитанство"... и вообще все его интервью какое-то неискреннее...
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Fialet
1653513615
Канешна Тжикия, адын грузын, другой грузын.
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zigbert
1653544272
В противостоянии с Каррерой Глушаков несет ответственность как капитан команды. А капитан должен быть первым помощником тренера.
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Январь 59
1653550491
При всем уважении к Спартаку, не могу не вспомнить судейские поддержки в адрес КБ.В чемпионский год Спартак тащили за уши. Но Спартачи видели только победы, которые им приносили судьи на последних минутах в виде пенальти и штрафных , а имея такого мастера штрафных как Фернандо, Спартак брал многое. Помнится ещё и случай как накануне игры со Спартака с Краснодаром игроку Краснодара Ф. Смолову в штрафной наступают на бутсу, а вместо пенальти, дают желтую Смолову, и Смолов пропускает игру со Спартаком, даже судейская коллегия признала, что вместо желтой карточки судья обязан был дать пенальти, судью дисквалифицировали, а желтую не отменили и Смолов не смог принять участие в игре. На следующий год судейство остыло с бесконечной помощью, как ре
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