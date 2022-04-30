Джано: «Раз «Спартак» на десятом месте в РПЛ, значит проблемы есть»

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе поделился мнением о кризисе московской команды.
«Всегда можно найти какие-то отговорки. Я сейчас не в клубе, не могу знать точных причин происходящего.
Постоянно на связи с Джикией, но мы никогда не обсуждаем «Спартак».
Раз команда на десятом месте, значит, проблемы есть. Это чисто мой взгляд со стороны», – сказал Джано.
- «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
- Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
- Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».
- Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.
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Источник: «Спорт-Экспресс»