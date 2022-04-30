Джано: «Раз «Спартак» на десятом месте в РПЛ, значит проблемы есть»

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе поделился мнением о кризисе московской команды.

«Всегда можно найти какие-то отговорки. Я сейчас не в клубе, не могу знать точных причин происходящего.

Постоянно на связи с Джикией, но мы никогда не обсуждаем «Спартак».

Раз команда на десятом месте, значит, проблемы есть. Это чисто мой взгляд со стороны», – сказал Джано.

«Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.

Отрыв от зоны стыков – 3 очка.

Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Матч с самарцами состоится 1 мая в 14:00 мск.

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