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    Джано: «С удовольствием останусь в Грузии, если завтра не позвонят из «Реала»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

    «Вернулся в Грузию, попросил батумское «Динамо» взять меня для тренировок, так как хотел на поле. Они согласились. Почти две недели уже тренируюсь с ними. Хочу набрать форму. Почти скинул уже все лишние килограммы. Тренируюсь, плюс продолжаю делать программу, которую мне кидает Влад.

    Были предложения из Турции, Казахстана, Эмираты звонили на днях. Но не хочу пока никуда ехать, так как формы нет, разобранный. Надо пройти полноценный сбор, включиться в ритм и играть. Поэтому сейчас я в Батуми. Был бы не против здесь остаться. Мне бы этого хотелось.

    Если я с ними подпишусь, то буду рад, но решение принимать им. Сейчас пауза на сборные, кстати, желаю пацанам удачи, хочу попробовать поиграть за «Динамо» в товарищеских матчах.

    Но одно дело просто тренироваться, другое полноценный контракт. Хочу, чтобы это побыстрее случилось, чтобы я был сконцентрирован только на футболе. Хочется играть. Так что я удовольствием останусь здесь, если, конечно, мне завтра из мадридского «Реала» не позвонят», – цитирует Джано «Чемпионат».

    • Джано покинул «Ротор» в начале сентября.
    • Полузащитник из-за травмы так и не дебютировал за волгоградский клуб.

    Джано: «Планирую ещe поиграть. Для завершения карьеры я ещe пока маленький»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +278

      Pudddle 39 минут назад

      Ага, размечтался Рукоблудыч! В Грузии пусть сидит и чахохбили делает! гы-гы-ыг

      -1
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      Рейтинг: +11385

      Persona_non_Grata > Pudddle 19 минут назад

      Рукоблудыч это прозвище другого игрока )))

      1
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