Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Суперкубок России 2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Copa del Sol 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009