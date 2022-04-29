Широков: «Талант Джано отмечали все тренеры, с которыми он работал»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на решение Джано Ананидзе закончить карьеру в 29 лет.

«Травмы его преследовали всe время. Если бы он был не талантливый, то так рано бы не появился и так долго в «Спартаке» бы не играл.

Его талант отмечали все тренеры, с которыми он работал. Ананидзе не раскрыл полностью свой потенциал из-за травм, которые преследовали его всю карьеру», – сказал Широков.

Джано – воспитанник «Спартака».

Он был в системе московского клуба с 2007 по 2019 год.

Также полузащитник выступал за «Ростов», «Крылья Советов», «Анортосис», «Ротор», «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Батуми).

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