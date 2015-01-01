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Широков: «Талант Джано отмечали все тренеры, с которыми он работал»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на решение Джано Ананидзе закончить карьеру в 29 лет.

«Травмы его преследовали всe время. Если бы он был не талантливый, то так рано бы не появился и так долго в «Спартаке» бы не играл.

Его талант отмечали все тренеры, с которыми он работал. Ананидзе не раскрыл полностью свой потенциал из-за травм, которые преследовали его всю карьеру», – сказал Широков.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7143

    R_a_i_n 36 минут назад

    Весь его талант, это раз в году положить шикарный голешник и все. Следующего гола снова год ждать.

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