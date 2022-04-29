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Джано объявил о завершении карьеры в 29 лет

29 апреля 2022, 15:44
7

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе подтвердил, что заканчивает профессиональную карьеру.

«Я принял это решение вместе с семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.

Честно говоря, бесконечные и необъяснимые травмы очень утомили.

За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы снова и снова вставать и играть на радость себе и болельщикам.

Благодаря всему этому я играл во многих командах, завоевал титулы, заслужил аплодисменты и любовь зрителей.

Я правда очень расстроен, но думаю, что уже пора», – написал 29-летний грузин в соцсетях.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (7)
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Stavr007
1651237093
впринципе он закончил уже лет 8-10 назад =) остальное было стрижкой кэша
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ВетеR
1651238566
Который ананадзе?
Ответить
Добрый Бобер
1651240454
Удачи, Джано!
Ответить
моэм
1651248373
Единственным светлым пятном в его карьере была аренда в Ростов , где у него открылся талант на голевые передачи а у Дзюбы умение забивать...Спартак обоих вернул в родные пенаты , где они сразу разучились ...Жано раздавать голевые передачи , а Артём забивать ... Артём сообразил что из Спама надо "делать ноги" , а Жано решил остаться на хорошей зарплате ... почему то в Спартаке , после Романцева , не приживаются свои воспитанники ... парадокс .
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фанат джигурды
1651254392
А если вычесть травмы, то сколько он играл? Год? Два?
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zigbert
1651258927
Конечно реализовать себя полностью не удалось но были и красивые голы,и выверенные пасы. Удачи в жизни Жано!
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житель СПб
1651295200
И чем будет заниматься парень в 29 лет? Вот она, изнанка большого спорта...
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