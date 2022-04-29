Джано объявил о завершении карьеры в 29 лет

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе подтвердил, что заканчивает профессиональную карьеру.
«Я принял это решение вместе с семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.
Честно говоря, бесконечные и необъяснимые травмы очень утомили.
За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы снова и снова вставать и играть на радость себе и болельщикам.
Благодаря всему этому я играл во многих командах, завоевал титулы, заслужил аплодисменты и любовь зрителей.
Я правда очень расстроен, но думаю, что уже пора», – написал 29-летний грузин в соцсетях.
- Джано – воспитанник «Спартака».
- Он был в системе московского клуба с 2007 по 2019 год.
- Также полузащитник выступал за «Ростов», «Крылья Советов», «Анортосис», «Ротор», «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Батуми).
Тест: назовите все российские клубы
Источник: «Бомбардир»